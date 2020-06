Lehrer an Neutralität erinnert

Die Mitteilung bezieht sich auf die bevorstehenden Kommunalwahlen am 13. September und basiert nach Angaben der Bezirksregierung Münster auf einem Erlass des Schulministeriums. Das Schreiben erreicht die Schulen in einer Phase höchster Anspannung. In den vergangenen Tagen gab es heftige Debatten um den Neustart der Grundschulen in den Vollbetrieb.

„Das ist de facto ein Maulkorb für Schulleiter und andere Beamte“, sagte die schulpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Sigrid Beer aus Paderborn. Die Anweisungen kämen zu einem sehr pikanten Zeitpunkt: „Wir befinden uns mitten in einer kritischen öffentlichen Debatte über den Neustart der Schulen.“

In dieser sensiblen Situation wirke dies einschüchternd. „Damit will das Ministerium zugleich auch eine kritische Diskussion über das Hochfahren der Schulen nach den Sommerferien unterdrücken“, sagte Beer. SPD-Schulexperte Jochen Ott sagte: „Es ist eine Unverschämtheit, den Schulleitern das jetzt so mitzuteilen. Es entsteht der Eindruck, dass man Kritik unterbinden will.“

Hinweis stammt vom 1. April

Im Schulministerium hieß es hingegen, vor Wahlen gebe es solche Mitteilungen stets. Das Ministerium habe die Hinweise auf Einhaltung des Neutralitätsgebotes bereits am 1. April erteilt und an die Schulaufsicht weitergeleitet. Möglicherweise habe eine Bezirksregierung diese erst zu diesem Zeitpunkt weitergegeben. Allerdings kündigte auch die Bezirksregierung Arnsberg an, das Schreiben erst jetzt zu versenden.

Das für Ostwestfalen-Lippe zuständige Regierungspräsidium Detmold hat den Brief nicht verschickt und hat das auch nicht vor. „Die Regelungen zum Mäßigungs- und Zurückhaltungsgebot in Vorwahlzeiten sind den Schulen im Regierungsbezirk bekannt. Zum Zeitpunkt des Schreibens des Schulministeriums waren Schulen intensiv mit der Umsetzung der Regelungen zum Infektionsschutz befasst. Die Bezirksregierung verschickt diese Hinweise in der Regel vor Landtags- und Bundestagswahlen. Zu den bevorstehenden Kommunalwahlen wird die Bezirksregierung die Schulleitungen nicht erneut auf die existierenden Regelungen hinweisen“, teilte die Regierungsbehörde am Mittwoch dem WESTFALEN-BLATT mit.

Was ist eine Neutralitätspflicht?

Die Anweisung einiger Bezirksregierungen hat bei Schulleitern scharfe Kritik ausgelöst. „Schulleiter brauchen keine Aufforderung zur Wahrung der Neu­tralität. Das gehört zum Grundhandwerkszeug und wird mitunter mit vorauseilendem Gehorsam ohnehin beachtet“, sagte Harald Willert, Landesvorsitzender der Schulleitungsvereinigung NRW.

Die Neutralitätspflicht besagt, dass Lehrer trotz der im Grundgesetz zugesicherten Meinungsfreiheit während des Unterrichts oder bei schulischen Veranstaltungen nicht für eine bestimmte politische Meinung werben dürfen.

Lehrkräfte sind verpflichtet, sich bei Ausübung ihrer Tätigkeit religiös und weltanschaulich neutral zu verhalten. Damit soll laut Grundgesetz die Erhaltung eines für den Staat unentbehrlichen, verlässlichen Beamtentums gesichert werden. Dass eine Landesregierung ihre Beamten an diese Pflichten vor Wahlen erinnert, ist allerdings nicht ungewöhnlich.