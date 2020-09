Gnisa und Lehmann stellen sich in Lippe am 27. September erneut dem Wählervotum

Detmold (WB/mai). In Lippe wird die Landratswahl erst am 27. September entschieden. Amtsinhaber Dr. Axel Lehmann (SPD) und Herausforderer Jens Gnisa (CDU) werden sich dem Wählervotum erneut in der Stichwahl stellen müssen.