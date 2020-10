Seniorin reißt mit Auto Grabsteine um

Unfall auf Detmolder Friedhof: 85-Jährige verwechselt Gas- und Bremspedal – Wagen landet in Graben

Detmold (dpa/WB). Eine Seniorin hat auf einem Friedhof in Detmold offensichtlich Gas und Bremse ihres Autos verwechselt und mit dem Wagen zwei Grabsteine umgerissen. Darauf habe das Auto der 85-jährigen Detmolderin eine Hecke durchbrochen und sei in einem zwei Meter tiefen Graben gelandet, teilte die Polizei am Sonntag mit.