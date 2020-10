Die Pandemie und ihre Folgen für Ostwestfalen-Lippe, Deutschland und die Welt Coronavirus-Newsblog: Inzidenzwerte in Ostwestfalen-Lippe verschlechtern sich weiter - Rund 1000 Polizisten sollen Einhaltung von Corona-Regeln in Berlin kontrollieren - 14.714 Neuinfektionen in Deutschland registriert