Inzidenzwert in Lippe bei 71,7

Damit liegt der Kreis Lippe auch am Dienstag, 27. Oktober, 0 Uhr, über dem Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen.

Weitere Informationen zu den Schutzmaßnahmen, die nun für den Kreis Lippe gelten, gibt es unter www.kreis-lippe.de/corona.

Derzeit erreichen viele hundert Anrufe pro Tage die Info-Hotline des Kreises. Nicht immer kommen Anrufer beim ersten Versuch durch, wenn alle Leitungen besetzt sind. Insbesondere am Nachmittag nimmt das Anruferaufkommen ab, so dass schneller ein Mitarbeiter erreicht werden kann. Die Hotline ist auch am Wochenende von 9 bis 13 Uhr besetzt und ist unter 05231/62-1100 zu erreichen. Montags bis donnerstags ist diese zwischen 8 und 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 13 Uhr erreichbar.