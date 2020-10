Erlebnis mit den Fingerspitzen

„Derartige Tastmodelle bieten vor allem für blinde und seheingeschränkte Menschen einen großen Mehrwert für die räumliche Erfahrung”, erklärt die Projektleiterin Anna Stein, die als wissenschaftliche Referentin für die Kulturvermittlung im Museum zuständig ist. „Die Vogelperspektive ermöglicht allen Menschen, die Strukturen eines Dorfes um 1900 zu erfühlen, die Dimensionen der einzelnen Gebäude, ihre Anordnung sowie prägende Elemente der historischen Kulturlandschaft wie Hecken, Gärten, Waldflächen, Bäume und Büsche.”

Das originalgetreue Modell hat der Bildhauer Egbert Broerken aus Welver (Kreis Soest) gefertigt. Er realisierte bereits rund 200 Stadtmodelle. Diese entstehen im Wachsausschmelz-Verfahren. Mit Hilfe von Plänen werden zunächst die einzelnen Gebäude geschnitzt und auf eine Grundplatte aufgeklebt. Danach geht das Modell in die Gießerei, die eine Silikonform erstellt, die mit Wachs ausgepinselt wird. Das so entstehende Wachspositiv wird mit Schamotte umgossen und ausgebrannt, dabei verbrennt das Wachs.

In den entstehenden Hohlraum wird schließlich die Bronze gegossen. Nach einer Abkühlzeit wird die Bronze aus der Schamotteform geholt und das Modell wird ziseliert und patiniert. Diese alte handwerkliche Kunst garantiert Detailtreue und Unverwüstlichkeit des bronzenen Reliefs, das der Bildhauer vor Ort auf einen Sandsteinsockel montiert hat und das Museumsteam zentral am Dorfanger in der Nähe des Halteplatzes der Pferdewagen aufgestellt hat. Wichtige museale Servicepunkte sind in Blinden- sowie Reliefschrift aufgebracht und geben zusätzliche Orientierung für sehbehinderte und blinde Menschen.

„Ich bin mir sicher, dass dieses Bronzemodell schnell zum Anziehungspunkt für alle Museumsbesucher wird”, erklärt Günter Vogt, Vorsitzender der “Freunde des LWL-Freilichtmuseums Detmold”, die das Modell zu einem Großteil finanziert haben. „Die Unterstützung des museumspädagogischen Angebots ist eines unserer Hauptanliegen und es freut mich besonders, dass wir mit diesem Bronzemodell darüber hinaus einen wichtigen Beitrag zur Inklusion im Museum leisten konnten.”

Wer die Gelegenheit für einen Spaziergang mit Fingerspitzen durch das Paderborner Dorf noch in diesem Jahr nutzen möchte, sollte sich beeilen: das LWL-Freilichtmuseum Detmold schließt am 31. Oktober seine Tore.