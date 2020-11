Berlin -

Was treibt einen Mann dazu, zweimal innerhalb von sechs Jahren mit einem angemalten Auto in die Zone vor dem Kanzleramt vorzudringen? Auch die Polizei in Berlin rätselt über das Motiv des 54-Jährigen, der am Mittwoch nach einer Karambolage mit dem Zufahrtstor des Bundeskanzleramts in Gewahrsam genommen wurde.