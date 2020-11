Ob die Aktion womöglich in Zusammenhang mit den jüngsten Protesten gegen die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie steht, war zunächst noch unklar. In der vergangenen Woche waren während einer Abstimmung des Bundestages über das Infektionsschutzgesetz Protestkundgebungen in direkter Nähe des Bundestages und vor dem Kanzleramt verboten worden.

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, war dasselbe Auto 2014 schon einmal in das Tor des Kanzleramts gefahren. Auch damals war der VW Kombi mit einer politischen Nachricht beschmiert. Der 48-jährige Fahrer war festgenommen worden.