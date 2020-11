Jochen Ott, SPD-Fraktionsvize im nordrhein-westfälischen Landtag, sprach im „Kölner Stadtanzeiger“ von „Propaganda-Tipps“. SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty hatte den Vorgang zuvor bereits in der „Bild“-Zeitung kritisiert. Er sieht das Papier als „Versuch der Manipulation“. Auf diese Weise solle die Kommunikation von Lehrkräften und damit auch die öffentliche Meinung gezielt beeinflusst werden.

Die NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) wies die Vorwürfe zurück, nannte die Formulierungen laut „Kölner Stadtanzeiger“ aber „unglücklich“.

In der Handreichung wird unter anderem empfohlen, die Gelegenheit von Corona-Anfragen zu nutzen, um das Hygienekonzept der Schule sowie organisatorische und bauliche Maßnahmen darzustellen. „Damit zeigen Sie: Sie handeln!“, erklärte die Pressestelle der Bezirksregierung.

Transportiert werden sollten demnach positive Aussagen wie: „Unsere Schülerinnen und Schüler haben Verständnis für die Maßnahmen und halten sich sehr diszipliniert an die Regeln.“ Oder auch: „Dank unserer engagierten Lehrerinnen und Lehrer findet der Präsenzunterricht auch unter Corona-Bedingungen in der gewohnt hohen Qualität statt.“

Schulleiter sollten daran denken, dass besorgte Eltern, aber auch „Lokalpolitiker/innen unter Druck“ keine Zweifel hören wollten. Daher schlägt die Pressestelle die Formulierung vor: „Eltern können sich darauf verlassen, dass die Sicherheit ihrer Kinder für uns höchste Priorität hat.“

Von der für Ostwestfalen-Lippe zuständigen Bezirksregierung in Detmold hieß es am Mittwoch, dass keinerlei Handreichungen an Schulen in OWL verschickt worden seien. „Die Schulen entscheiden eigenständig über die Formen ihrer Kommunikation“, sagte Peter Westphal, Sprecher der Bezirksregierung Detmold, dem WESTFALEN-BLATT.