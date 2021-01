Bewohner bringen sich in Sicherheit

Brand in einem Detmolder Mehrfamilienhaus – Rauchmelder-Alarm weckt Paar

Detmold (WB) -

Die Bewohner eines Mehrparteienhauses in Detmold haben sich in der Nacht zu Freitag rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Im Badezimmer einer Wohnung war ein Brand ausgebrochen.