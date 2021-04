„Wege durch das Land“ wohl später

„Wir haben nicht nur einen Plan in der Schublade“, sagt Albrecht Simons von Bockum Dolffs, der in diesen Tagen nicht nur als Dramaturg der renommierten Kulturreihe tätig ist. „Es geht jetzt darum, ob wir den Zeitraum im Mai und Juni halten können oder neue Termine finden müssen“, so von Bockum Dolffs. Abwarten wolle man die nächste Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit dem Bundeskanzleramt am 12. April.