Die Zukunft in Stadt und Land

Zehn weitere Projekte für die Regionale 2022 ausgesucht – 142 Millionen Euro sind schon in OWL investiert

Bielefeld -

Die Regionale 2022 hat bislang 142 Millionen Euro an Investitionen in Ostwestfalen-Lippe ausgelöst. Diese Zahl hat am Mittwoch Regierungspräsidentin Judith Pirscher bei der Vorstellung zehn neuer Projekte genannt.