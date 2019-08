Hat die Klima-Offensive von CDU und CSU Substanz, oder ist sie eine Reaktion auf die Umfragewerte der Grünen? Kerstin Vieregge sagt dazu im Sommerinterview des WESTFALEN-BLATTes: »Wir tragen als CDU das Christliche im Namen. Und es gehört zu unserer DNA als Partei, die Schöpfung zu bewahren. Und das haben wir auch immer schon getan. Nicht umsonst gibt es den Begriff der ›Klima-Kanzlerin‹. Und auf kommunaler Ebene unterstützen wir klimafreundliche Programme.«

So habe als Beispiel hat der Kreis Lippe den »European Energy Award« in Gold gewonnen und auch bei der Förderung von Passivhäusern und bei modernster Klärtechnik sei man führend, so Vieregge weiter. Man tue schon viel, und es könne noch mehr getan werden. Und zwar wo? Vieregge: »Dass Deutschland Müll in Dritte-Welt-Länder exportiert, ist für mich unerträglich. Das muss sofort gestoppt werden.«

