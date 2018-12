Die Feuerwehr war am Sonntag gegen 14 Uhr in der Brunnenstraße anlässlich einer Ölspur im Einsatz und hatte die Gefahrenstelle abgesperrt. Eine 59-jährige Autofahrerin aus Horn-Bad Meinberg missachtete dieses jedoch und überfuhr mit ihrem Fiat Panda eine Pylone. Erst als sich ihr ein Feuerwehrmann in den Weg stellte und deutliche Anhaltezeichen gab, ihr sogar laut zurief, hielt sie ihr Fahrzeug zunächst an.

Kurz darauf startete sie jedoch erneut und fuhr dem Feuerwehrmann über die Stahlkappenschuhe. Es gelang den Einsatzkräften dennoch, die Fahrertür des Pandas zu öffnen, den Zündschlüssel abzuziehen und somit die Weiterfahrt zu beenden.

Die Polizei hatten nach dem Vorfall starke Zweifel an der Fahrtüchtigkeit der Frau und stellten sowohl ihren Führerschein als auch die Fahrzeugschlüssel sicher. Die Frau zeigte sich uneinsichtig und beleidigte die Beamten, heißt es in der Pressemeldung der Polizei.