Ein neues Glasfasernetz soll das schnelle Internet zukünftig auch in die bisher unterversorgten Gebiete im Kreis Lippe bringen. »Dass wir schnelles Internet in unsere Ortschaften bringen, bedeutet, dass wir auch die lippischen Dörfer mitnehmen, statt sie abzuhängen. Das ist ein maßgeblicher Beitrag für mehr Lebensqualität in Lippe«, freut sich Landrat Dr. Axel Lehmann.

Parallel werde im Kreishaus derzeit ein weiteres Verfahren für die lippischen Gewerbegebiete abgewickelt. Voraussichtlich im ersten Quartal 2019 sei das Verfahren abgeschlossen, sodass dann auch der Breitbandausbau für die Gewerbegebiete starten könne.

Symbolischer Spatenstich in Heesten

Der Kreis Lippe hatte bereits im Jahr 2016 damit begonnen, zunächst diejenigen Bereiche zu ermitteln, die nach den geltenden Richtlinien förderfähig sind – alle Gebiete, die nicht mit mindestens 30 Mbit pro Sekunde im Download versorgt sind, fallen darunter. In diesem Zuge wurden 300 kleinere und kleinste Areale mit etwa 18.000 Haushalten in 15.000 Gebäuden kartografisch ermittelt, für die interessierte Netzbetreiber gesucht wurden.

Zum symbolischen Spatenstich für den Start des Breitbandausbaus in den lippischen Ortschaften trafen sich nun Vertreter der beteiligten Behörden in Heesten. Bei dem Termin wurde nicht nur der finale Bewilligungsbescheid übergeben, sondern auch der Vertragsabschluss mit der »Sewikom« offiziell bekannt gegeben. Heesten steht exemplarisch für diejenigen Orte, die ohne öffentliche Förderung wohl noch lange auf eine schnelle Internetanbindung hätten warten müssen.

Der Kreis kalkuliert mit 41 Millionen Euro Gesamtkosten

»Der Breitbandausbau ist nicht nur finanziell eine Mammutaufgabe, die ohne die Unterstützung des Kreises Lippe nicht zu bewältigen gewesen wäre«, erklärt Stefan Rother, Bürgermeister der Stadt Horn-Bad Meinberg. Die kalkulierten Gesamtkosten für den Ausbau liegen bei rund 41 Millionen Euro, nach Abzug der erwarteten Einnahmen bleibt die sogenannte Wirtschaftlichkeitslücke, für die der Kreis Lippe Fördermittel beantragt hat, um den Breitbandausbau finanzieren zu können. Mit vorläufigem Bescheid von Bund und Land wurden diese Anfang 2017 bewilligt, dabei trägt der Bund 50 Prozent, das Land 40 Prozent der Kosten. 10 Prozent entfallen auf die Kommunen – für den Fall, dass diese sich in der Haushaltssicherung befinden, übernimmt das Land den Kostenanteil von 10 Prozent.

Im Ausschreibungsverfahren hat die Firma »Sewikom« aus Beverungen das wirtschaftlichste Angebot vorgelegt und somit – wie übrigens auch im Kreis Höxter – den Zuschlag erhalten. Um das Ziel einer Mindestversorgung von 50 Mbit pro Sekunde beim Endkunden zu erreichen, werden 536 Kilometer Tiefbau für neue Glasfaserkabel notwendig und es werden 185 Kabelverzweiger für den Betrieb des Netzes erforderlich sein. Etwa 3300 Haushalte werden einen Glasfaserdirektanschluss erhalten, zusätzlich werden rund 1500 Haushalte über alternative Technologien angebunden.

Das neue Netz trägt den Namen lippenext.de

Das neue, schnelle Netz für den Kreis Lippe trägt den Namen »lippenext.de« und soll den Bürgern zahlreiche Optionen eröffnen. »Das Angebot erstreckt sich über Tarife mit 50 oder 100 Mbit pro Sekunde im Downstream, Telefon-Flatrates und TV-Angebote«, erklärt Kai-Timo Wilke, »Sewikom«-Geschäftsführer.

»Der kreisweite Breitbandausbau mit über 500 Kilometer Glasfaserkabel ist ein Meilenstein auf dem Weg in die Gigabitgesellschaft und Grundlage für die Umsetzung einiger Projekte zur Digitalisierung«, erläuterte Dr. Stefan Ostrau, Beauftragter für die Digitalisierung beim Kreis Lippe. Die Arbeiten werden zwar voraussichtlich zwei Jahre andauern, bringen den Kreis Lippe aber schrittweise einem weitgehenden Glasfaserausbau näher.