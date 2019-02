Lippe (WB). Unbekannte haben am Bahnhof im Ortsteil Horn ein Mofa gestohlen.

Das schwarz-orangefarbene Mofa hatte der Eigentümer unter dem Schleppdach am Bahnhof im Ortsteil Horn in Horn-Bad Meinberg geparkt. Die Diebe schlugen zwischen 6 und 14 Uhr am Montag zu und stahlen neben dem Mofa auch einen daran angeschlossenen schwarzen Helm.

Hinweise zu dem Diebstahl oder auf das schwarz-orangefarbene Mofa der Marke »Keeway« nimmt das Kriminalkommissariat in Blomberg unter der Rufnummer 05235/96930 an.