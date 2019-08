Horn-Bad Meinberg (WB/fw). Die Kundgebung der Kleinstpartei »Die Rechte« am Samstag in Horn-Bad Meinberg ist auf einigen Widerstand gestoßen.

16 Mitglieder der Partei hatten sich demnach am Mittag gegen 13 Uhr auf dem Marktplatz im Lippischen versammelt. Hintergrund ist der Konflikt um südosteuropäische Auswanderer in der Stadt . Die Rechten wollen demnach für »Sicherheit, Recht und Ordnung« demonstrieren.

Foto: Florian Weyand

Ihnen gegenüber standen etwa 250 Gegendemonstranten, die eine Rede des Bundesvorsitzenden Sascha Krolzig lautstark ausbuhten.

Polizei setzt Pfefferspray ein

Friedlich blieb es jedoch nicht gänzlich. Gegen 13.30 Uhr kam es nach WB-Informationen zu einer Schlägerei zwischen einigen Teilnehmern beider Gruppierungen. Dabei soll einer der Rechten auch zu einem Feuerlöscher gegriffen haben.

Die Polizei ging mit Pfefferspray dazwischen und trennte die Gruppen anschließend voneinander. Ein Demonstrant aus dem rechten Lager soll dabei festgenommen worden sein. Die Kundgebung laufe nach Angaben der Polizei aber weiter.Dennoch wurde Verstärkung durch die Bereitschaftspolizei angefordert.

Nach 77 Minuten ziehen die Rechten vorzeitig ab

Schneller als gedacht, ist die Veranstaltung dann aber vorbei. Knapp zwei Stunden vor dem eigentlich anvisierten Ende gegen 16 Uhr ziehen die Rechten ab – unter lauten Nazis-raus-Rufen der Gegendemonstranten. »Wir haben in Horn zwar Probleme, und möchten einfach dass die Stadt wieder funktioniert. So etwas wie diese Demo wollen wir nicht. Horn ist bunt«, sagt Gegendemonstrant Can Arslan.