Funktionäre der Kleinspartei »Die Rechte« (hinten) provoziern Gegendemonstranten bei der ersten Mahnwache in Horn-Bad Meinberg. Foto: Florian Weyand

Von Florian Weyand

Horn-Bad Meinberg (WB). Die rechtsextremistische Partei »Die Rechte« veranstaltet am 28. September erneut eine Mahnwache in Horn-Bad Meinberg. In der lippischen Kleinstadt haben sich 30 Parteimitglieder angekündigt. Eine Gegenkundgebung ist organisiert.