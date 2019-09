Horn-Bad Meinberg (WB). Dem Aufruf des »Arbeitskreis gegen Nazis« der Stadt Horn-Bad Meinberg sind am Samstag ab 13:00 Uhr etwa 200 Bürger gefolgt. Nach einem Friedensgebet am Schulzentrum am Püngelsberg zogen die Teilnehmer um die Horner Kernstadt.