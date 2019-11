Von Christian Althoff

Detmold (WB). Ist in einer Kita in Horn-Bad Meinberg ein kleines Mädchen missbraucht worden? Diesen Verdacht versucht das Landgericht Detmold aufzuklären. Dort hat am Dienstagmorgen ein Prozess gegen einen 52 Jahre alten Erzieher begonnen.

Der Mann arbeitet seit 20 Jahren in seinem Beruf, zuletzt in der Kita »Südholzweg« in Horn-Bad Meinberg. Im Juli hatte eine Fünfjährige sinngemäß gegenüber ihrer Mutter geäußert, der Erzieher habe sie im Intimbereich massiert, und zwar an drei Tagen. Die Mutter ging zur Polizei, die dem Mädchen glaubte und sich einen Durchsuchungsbeschluss besorgte. Am 5. Juli durchsuchten Polizisten die Wohnung des Mannes in Blomberg. Dort fanden sie mehr als 3500 sogenannte Kinderpornos.

Der Erzieher, der selbst zwei Töchter hat, aber von Frau und Kindern getrennt lebt, kam in Untersuchungshaft. Zum Prozessauftakt sagte er, er habe das Mädchen nicht angefasst und könne sich die Angaben der heute Sechsjährigen nicht erklären. Er sagte, das Mädchen habe sich gelegentlich selbst angefasst, aber in einem Ausmaß, das bei Kindern normal sei.

Daten auf andere Speichermedien kopiert

Den Besitz der sogenannten Kinderpornos gab der Angeklagte zu. Er behauptet, zufällig an die Bilder gekommen zu sein. »Sie waren auf einem USB-Stick, den ich auf einem Flohmarkt gekauft habe.« Allerdings hatte die Polizei herausgefunden, dass der Mann die Daten auf andere Speichermedien kopiert hatte.

Gegen 9.45 Uhr schloss das Gericht die Öffentlichkeit aus, um das Mädchen zu befragen. Auch der Angeklagte, der seit Juli in U-Haft sitzt, musste aus dem Saal.