Von Christian Althoff

Horn-Bad Meinberg (WB). Ex- Polizist Timm K. (46) aus Horn-Bad Meinberg steht am 27. Februar vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten. Er soll die Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli (41, SPD) in einem Internetvideo als „Quotenmigrantin der SPD” und „islamische Sprechpuppe” bezeichnet haben, was die Staatsanwaltschaft als Beleidigung wertet.