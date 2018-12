Von Reiner Toppmöller

Kalletal (WB), Das Thema »Wald« soll in vielfältiger Weise zukünftig eine zentrale Rolle in der Gemeinde Kalletal einnehmen, unter anderem in den Bereichen Bildung, Naturschutz, nachhaltiger Tourismus und Regionalentwicklung. Der Verband Deutscher Naturparke (VDN) mit Sitz in Bonn beabsichtigt, die Gemeinde jetzt als erste Kommune in Nordrhein-Westfalen offiziell zur »Naturpark-Kommune« zu ernennen.

Damit soll das Kalletal in der Region ein Alleinstellungsmerkmal erhalten, das im Zusammenspiel mit dem geplanten Walderlebniszentrum, Strahlkraft in OWL erzeugen wird und einen wertvollen Beitrag zum nachhaltigen Tourismus leisten kann.

Plakette Naturpark-Kommune

Der Landrat a. D. Friedel Heuwinkel, der seit dem 28. September Präsident des VDN ist, kam jetzt ins Rathaus, um über das Projekt zu berichten. Nach seinen Berichten ist die Gemeinde Kalletal geradezu prädestiniert dazu die Auszeichnung und die damit verbundene Plakette Naturpark-Kommune zu erhalten. »Die Kriterien unseres ›Wartburger Programms‹ das ebenfalls im September beschlossen wurde, passen hier genau«, sagt er.

Das Programm stützt sich auf vier Säulen: Schutz der Natur, Erholung und Tourismus, Bildung in Schulen und Kitas sowie die Regionalentwicklung. Nach den Vorstellungen der Protagonisten könnte das Thema »Waldbaden«, das in Kooperation mit dem Klinikum in Lemgo bearbeitet werden soll, das Hauptthema der Naturpark-Kommune und Schwerpunktthema des Neuen Walderlebniszentrums werden.

Entspannter Waldaufenthalt

»Waldbaden« ist ein Begriff der aus Japan kommt und gilt dort als Medizin. Der entspannte Waldaufenthalt soll Körper, Geist und Seele gut tun und helfen gesund zu bleiben. Körperliches Wohlbefinden, seelisches Gleichgewicht und geistige Entfaltung stehen als Begriffe dahinter. Dazu gehören ausgewiesene Waldwege, Lehrpfade und Schautafel.

Wie Ewa Herrmann, Sachgebietsleiterin sagte, hat das Kalletal mit 32 Quadratkilometer Wald rund 28 Prozent Waldfläche, davon stehen sechs Prozent unter Naturschutz. Dies, so die Amtsleiterin, sei weit über den Durchschnitt in OWL und NRW. In Ergänzung des Modellvorhabens »Waldbaden« des VDN im Kalletal, sollen auch die Themenfelder »Gesundheit und Natur« erstmalig in der Region flankiert werden. Als äußeres Zeichen erhält die Gemeinde eine Plakette des VDN die als sichtbarer Zusatz unter die Ortseingangsschilder montiert werden. Der Verband der Naturparke vertritt 105 Naturparke in Deutschland. NRW hat 14 Naturpark, darunter den Naturpark Teutoburger Wald.

Kooperation Naturpark Teutoburger Wald

Das Thema »Wald« spielt seit geraumer Zeit eine große Rolle in der Vermarktung der Gemeinde Kalletal. So konnten durch die Kooperation mit dem Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge in den vergangenen zwei Jahren erfolgreich Projekte wie die Naturparkschule Am Teimer, der Waldfreundeweg und ein GPS-Erlebnispfad umgesetzt werden. Zudem soll im neuen Jahr mit dem Projekt »Lebendige (Arten-) Vielfalt« die Biodiversität im Gemeindegebiet stärker in den Fokus rücken.

Diese Aktivitäten blieben beim Verband nicht unbemerkt und wurden aufmerksam beobachtet, so dass der Verband Deutscher Naturparke beabsichtigt, der Gemeinde Kalletal jetzt als erste Kommune in Nordrhein-Westfalen offiziell mit dieser Plakette auszuzeichnen.