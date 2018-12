Gemeinsam unterstützen sie mit den Song »Lighten up« den gemeinnützigen Verein »Hand in Hand für Kinder der Region«, mit Sitz in Gifhorn. Der Song »Lighten up« sei auf allen gängigen Download und Streamingportalen erhältlich und 50 Prozent des Erlöses, »sprich alles, was nach den Produktionskosten übrig bleibe«, gehe direkt an den Verein «Hand in Hand für Kinder der Region«., erläutert Frank Görder.

Der Song wurde von der lippischen Hardrockband »Dogtown Winos« komponiert und eingespielt und für den guten Zweck zur Verfügung gestellt. Bert Wollersheim und Ginger Castello sind im Video zu sehen und singen mit.

Das Video zum Song dokumentiert auch die Entstehungsgeschichte des Songs und des Projektes, sagt Görder. Die Band und die Wollersheims hatten sich auf dem jährlichen Benefiz-Event des Vereins im August kennengelernt, so Görder. Die »Dogtown Winos« hätten dort ihr Konzert gespielt und am Ende seien neben vielen anderen Menschen auch Ginger Castello und Bert Wollersheim mit auf die Bühne gesprungen und mit der Band eine Mega-Party gefeiert. So habe sich der Kontakt ergeben, aus dem mittlerweile eine Freundschaft entstanden sei.

Konzert in Lemgo geplant

Bei dieser Gelegenheit seien unter anderem auch mehr als 8000 Euro für ein örtliches Kinderhospiz gesammelt worden, berichtet der Kalletaler. Dies habe alle Beteiligten so sehr motiviert, die Organisation weiter zu unterstützen, so dass der Song »Lighten up« entstanden sei. Die »Dogtown Winos« hätten es innerhalb eines halben Jahres geschafft, eine ganze CD mit 15 Titeln einzuspielen. Görder: »Dies gelang nur unter der Mithilfe von vielen musikalischen Freunden der Band und am Ende ist ein großartiges Album, mit dem Titel ›Home‹ herausgekommen, mit starken Rocksongs.« Auch von den Einnahmen des Albums gingen 50 Prozent des Erlöses an »Hand in Hand für Kinder in der Region«

Für Freitag, 28. Dezember, ist ein Jahresabschlusskonzert der Dogtown Winos« in Lemgo geplant. Dort sei auch die Deutschrock-Kult-Combo »VANTASTEN« angekündigt. Die »Dogtown Winos« wollen dort mit mehreren Special -Guests ein »Dogtown Winos & Friends«-Konzert spielen.