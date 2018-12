Direkt vor dem Heidelbecker Schlosskrug ist der Lkw in den Graben gerutscht. Foto: Reiner Toppmöller

Von Reiner Toppmöller

Kalletal (WB). Ein unbeladener Baumtransporter ist am Freitagvormittag in Kalletal-Heidelbeck von der Straße abgekommen und direkt vor dem Schlosskrug in die Kalle gerutscht. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt und konnte sich selbst befreien.