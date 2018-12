Von Reiner Toppmöller

In seiner kleinen Werkstatt in seinem Haus, fehlt es an nichts, was er braucht, um Weihnachtspyramiden, Engel, Tannenbäume, Schwibbögen oder Hängeschmuck aus Holz zu fertigen. Zum ersten Mal präsentierte er sich und sein Hobby jetzt auf dem Adventsmarkt in Varenholz.

Seit neun Jahren ist er jetzt schon in Rente und hat zuvor bei der Firma Strohmeier in Echternhagen die Möbelrestaurationen gemacht. »Den Familienbetrieb gibt es inzwischen auch nicht mehr, aber schon damals habe ich die Leidenschaft für mein jetzigen Hobby entwickelt«, sagt der ambitionierte Tüftler. Früher, als er noch jünger war, hatte er genug zu tun in seiner Freizeit, hat Fußball gespielt und war Trainer der SVA Heidelbeck Damenkorballerinnen. Schon früh habe er sich damals Gedanken gemacht, was er im Ruhestand machen könne, erzählt er. Deshalb, und weil er ein tief im Glauben verwurzelter Mann sei, habe er angefangen, Engel zu fertigen. Doch das war ihm nicht genug. Auf der Suche nach weiteren Herausforderungen hat sich der Tischler unter anderem bei einem Besuch im Erzgebirge, die Inspirationen für weitere Arbeiten geholt..

Arbeiten werden verschenkt

Seine Arbeiten zum Verkauf anzubieten, daran habe er nie gedacht. Vielmehr sollten die fertigen kleinen Kunstwerke als Geschenke für Verwandte und Freunde dienen. Mittlerweile hat er ein eigenes Zimmer für die Weihnachtspyramiden und Co. »Das ist inzwischen proppenvoll. Deshalb darf ich jetzt auch keine großen Pyramiden mehr bauen, aber auch die kleinen werden schön«, freut sich der unermüdliche Bastler. Alles was er macht, ist handgemachte, filigrane Säge- und Drechselarbeit. Horst Schön geht in seiner Beschäftigung auf: »Da ist nichts gelasert. Das mache ich alles mit der Laubsäge.

Viele Stunden investiert

Für eine große Pyramide – wie die fast einen Meter große in Varenholz – braucht er auch schon mal bis zu einem Vierteljahr. »Da wird gedrechselt, gesägt mit der Laubsäge gearbeitet und die Flügel mit der Achse justiert. Es muss ja nicht nur schön sein, es soll auch funktionieren«, sagt der Pyramidenbauer. Die Stunden, die in einer solchen Arbeit stecken, habe er nicht gezählt, es zähle nur, dass am Ende ein schönes Ergebnis dabei herauskomme.

Wichtige Ratgeberin für Horst Schön ist seine Frau Ingrid. »Sie ist auch Ideengeberin und eigentlich nicht ganz unschuldig daran, dass ich mich auf Weihnachtsdeko spezialisiert habe. Mit den Engeln, die im Flur stehen, hat die Arbeit an dem Weihnachtsthema damals angefangen«, erinnert er sich.

Seit kurzem beschäftigt den Weihnachtschmuckbauer allerdings ein Problem sehr: So wie es aussieht, gibt es das zwei Millimeter starke Speerholz nicht mehr, das er benötigt, um die Flügel der Pyramiden zu bauen. Um Ersatz könne er sich aber erst nach Weihnachten kümmern, denn jetzt stünden erst noch ein paar Aufträge für Freunde an. Da sind unter anderem einige erzgebirgischen Schwibbögen zu reparieren, an denen Teile abgebrochen sind. die nun ersetzt werden müssen.

Das ganze Jahr Weihnachten

Horst Schön sagt, dass er manchmal auch gerne in Seiffen leben würde, um den ganzen Tag mit Kollegen über die Arbeit zu plaudern. »Aber so,wie es jetzt ist, ist es auch okay«, lacht er. Er liebe seine Holzarbeiten und daher sei für ihn das ganze Jahr über Weihnachten. »Und das geht auch im Kalletal ganz gut«, ist sich Horst Schön sicher.