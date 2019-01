Der Holsteiner Cox wurde mit Hilfe von Patrizia Boenert und Jens Kleinschmidt am AWO-Kindergarten in Hohenhausen gepflanzt, kommt aus der Baumschule Eikermann und soll für die nächsten Generationen der Kinder da sei. Getreu dem Motto der Baumpflanzung: »Ein Apfel im Mund hält den Menschen gesund«, bekamen alle an der Aktion beteiligten Kinder schließlich einen Apfel zur Stärkung geschenkt.