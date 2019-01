Bürgermeister Mario Hecker und Kämmerer Jens Hankemeier (von links) freuen sich sehr über den Verkauf des Hauses Hohenhauser Straße 31 an die betriko GmbH. Foto: Heike Pabst

Von Heike Pabst

Kalletal (WB). Nach dem Fohlenhof im vergangenen Jahr hat die Gemeinde Kalletal jetzt eine weitere Großimmobilie verkauft: die zuletzt als Wohnheim für Flüchtlinge genutzte »alte Schule« an der Hohenhauser Straße 31. Sie wird zum neuen Firmensitz der betriko GmbH, die derzeit noch in Asendorf residiert.

Der Vertrag ist am vergangenen Donnerstag notariell beurkundet worden. Seit dem 1. Dezember hat die Gemeinde die letzten 20 Flüchtlinge, die noch in der Hohenhauser Straße 31 untergebracht waren, auf die anderen Unterkünfte im Kalletal verteilt.

Seitdem die »alte Schule« in den 1980er Jahren in den Besitz der Gemeinde gelangt ist, wurde sie als Übergangswohnheim unter anderem für Spätaussiedler genutzt. Nun ist das denkmalgeschützte Haus aus dem Jahr 1850 komplett leer und harrt einem neuen Kapitel in seiner Geschichte. Für 170.000 Euro haben 882 Quadratmeter Wohnfläche auf drei Etagen samt Keller den Besitzer gewechselt.

Die betriko GmbH hat 2014 den Gründerpreis bekommen. Das Unternehmen erstellt Software-Lösungen für die Landwirtschaft und ist seit seiner Gründung stark gewachsen. Neue Geschäfts- und Seminarräume werden benötigt.

Gemeinde Kalletal verkauft ein Denkmal Fotostrecke

Foto: Heike Pabst

Im Mai 2018 wandte sich die Geschäftsführung an die Gemeindeverwaltung und zeigte Interesse, die Immobilie »Hohenhauser Straße 31« zu übernehmen. Nach einem Informationsgespräch in Asendorf, an dem viele Lokalpolitiker und sachkundige Bürger teilnahmen, wurde auf Kosten der betriko GmbH ein Gutachten erstellt, um den Wert des Gebäudes zu ermitteln. Im September stimmte der Rat schließlich einstimmig für den Verkauf.

Hecker: »Eine gute Entscheidung«

Bürgermeister Mario Hecker ist sehr froh darüber: zum einen, weil man ein gesundes Unternehmen in Kalletal halten könne, zum anderen aus finanziellen Gründen. Hecker macht keinen Hehl daraus, dass die Immobilie aus Sicht der Gemeinde ein »Unterhaltsklotz« gewesen ist. »Wir sind bestrebt, uns von solchen Gebäuden zu trennen, um die enormen Kosten nicht mehr zu haben«, so Hecker. »Es war eine gute Entscheidung, die der Rat da getroffen hat.«

Die Verwaltung erhoffe sich von dieser Übereinkunft zudem eine Aufwertung des Dorfmittelpunktes. Schließlich begründe sich der Denkmalwert der »alten Schule« auch mit ihrer Lage zwischen Kirche, dem Bürgerhaus »Am Markt« und »Corves Mühle«. Die betriko GmbH hat angekündigt, ein Beleuchtungskonzept zu erstellen, mit dessen Hilfe das Denkmal in Szene gesetzt werden soll.

Umbaumaßnahmen stehen an

Eine Satellitenschüssel wird noch von der Fassade verschwinden, das gesamte Erscheinungsbild des Gebäudes soll aufgewertet werden. Auch im Inneren stehen etliche Umbaumaßnahmen an.

Zur Unterbringung geflüchteter Menschen wird die »alte Schule« jedenfalls nicht mehr benötigt. Kämmerer Jens Hankemeier, der auch für Grundstücks- und Immobilienangelegenheiten zuständig ist, blickt zurück: »2015 war es gut, dass wir das Gebäude hatten.« Doch es kommen längst nicht mehr so viele Geflüchtete ins Kalletal wie vor vier Jahren.

Bis zu 48 Menschen wurden gleichzeitig in der »alten Schule« untergebracht. In den verbleibenden kommunalen Einrichtungen leben derzeit 85 Flüchtlinge: 19 »In den Hellern« (Hohenhausen), drei im ehemaligen Verwaltungsgebäude an der Herforder Straße (Hohenhausen), 36 im »Bollenbrink« (Lüdenhausen), 17 im »Knogshof« (Heidelbeck) und zehn im »Placken« (Langenholzhausen).

Insgesamt wohnen 358 Geflüchtete im Kalletal. Davon haben 208 ihr Asylverfahren mit einer Anerkennung abgeschlossen, 94 wurden abgelehnt und haben derzeit eine Duldung, 14 besitzen eine »Niederlassungserlaubnis«, 40 Menschen befinden sich im laufenden Asylverfahren und zwei sind »Angehörige ohne Asylstatus«.