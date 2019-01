Kalletal (WB). Unbekannte sind zwischen Samstag, 15. Dezember, und Sonntagnachmittag, 6. Januar, in ein Haus in der Waldstraße der Gemeinde Kalletal eingebrochen. Sie durchsuchten nach Angaben der Polizei das Haus und entwedeten einen Fernseher im Wert von etwa 700 Euro und es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Verdächtige Beobachtungen können dem Kriminalkommissariat 2 unter Telefon 05231/6090 mitgeteilt werden.