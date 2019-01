Singen wieder in Varenholz: Susanne Mewes und Peter Krudup zu Behren vom Ensemble »Senzanome«.

Kalletal (WB). Zum Konzert mit dem in der Schlossgemeinde bereits bestens bekannten Ensemble »Senzanome« aus Bielefeld lädt die evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Varenholz ein. Es findet am Sonntag, 20. Januar, ab 17 Uhr in der frisch sanierten Schlosskirche Varenholz statt und trägt den Titel: »Januarstimmungen«.