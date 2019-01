So etwas – wie hier 2011 – gibt es schon lange nicht mehr: Abholen des Jubilars in den Ruhestand; links: Willi Adrian und der scheidende Vorsitzende des Vereins, Klaus Reinecke. Foto: Reiner Toppmöller

Von Reiner Toppmöller

Kalletal (WB). Schon seit Jahren gibt es mangels Beteiligung kein Zieglerfest mehr. Der Rundmarsch zur Verabschiedung der Kameraden in den Ruhestand ist ebenfalls eingestellt worden. Ehrungen finden lediglich in den Jahreshautversammlungen statt. Nun also das Aus. Der Zieglerverein Talle will mit dem Heimatverein fusionieren.

Das schon lange kursierende Gerücht über die Fusion wurde jetzt in der Jahreshauptversammlung des Traditionsvereins Realität. Nachdem der Vorsitzende Klaus Reineke bereits im Vorjahr angekündigt hatte, nicht mehr zu kandidieren, und sich nun kein Kandidat fand, kam es zur Abstimmung über die Fusion. Dieser Vorschlag des Vorstandes wurde gegen vier Nein-Stimmen angenommen. Von den noch 107 gemeldeten Mitgliedern des Vereins waren gut 50 in der Versammlung anwesend.

Entscheidung im Jubiläumsjahr

Vorausgegangen war eine sehr emotionale Diskussion der Mitglieder über das Für und Wider eines solchen Schrittes und das im Jahr des 125-jährigen Bestehens. Doch, um dem Verein überhaupt noch eine Zukunftschance zu geben, sahen die Mitglieder an diesem Abend keinen anderen Weg. Da die Satzungsziele des Heimatvereins in Talle mit denen des Zieglerverein nahezu übereinstimmen, sahen die Befürworter der Fusion in dieser Entscheidung eine Perspektive. Skeptiker hatten allerdings Bedenken, was den Erhalt der typischen Ziegler-Traditionen angeht.

Eine endgültige Antwort gab es an diesem Abend darauf nicht. Dieter Hartwig, Vorsitzender des Heimatvereins, wollte dazu keine Prognosen abgeben. Aufgrund von Altersstruktur und Nachwuchsmangel sieht er Probleme für die Eigenständigkeit beider Vereine. Die Fusion sei dagegen mittelfristig eine Lösung, um weiter helfen zu können.

Heimatverein muss noch zustimmen

Nach dem Beschluss am Samstag muss jetzt noch der Heimatverein Talle in seiner Jahreshauptversammlung am 26. Januar der Fusion zustimmen. Erst dann kann zu einer gemeinsamen Versammlung, zur Gründung des neuen Vereins und zur Wahl eines gemeinsamen neuen Vorstands eingeladen werden. Sollte es nicht zu der geplanten Fusion kommen, sieht es derzeit für die Ziegler nicht gut aus. Findet sich kein neuer Vorstand wird der Verein aufgelöst. Auch der Heimatverein hat dann ähnliche Probleme.