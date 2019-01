Seit zwei Jahren bietet der SAD Lippe in Kooperation mit dem TV Lemgo den Bewegungskurs für Ältere an. Olga Neumann (2.von links) trainiert dabei mit Menschen ab 60 Jahren Bewegungsabläufe. Hintere Reihe: Hebert Fischer, 1. Vorsitzender TV Lemgo; Diplom-Psychologe Martin Bröker (SAD) und der Geschäftsführer des TV Lemgo, Patrick Busse. Foto: Reiner Toppmöller

Von Reiner Toppmöller

Kalletal (WB). Fit und mobil im Alter: Die Soziale Altenhilfe Lippe (SAD) ist vor zwei Jahren zum ersten Mal mit einem Bewegungskursus für ältere Menschen gestartet. Bewährter Kooperationspartner ist bis heute der TV Lemgo. Olga Neumann, Trainerin beim TV Lemgo, kommt seither jeden Dienstag in das Beratungszentrum des SAD an der Lemgoer Straße nach Hohenhausen.

Unter dem Motto »Bewegt älter werden« bietet sie den Kursus für die Senioren an. Unterstützt wird sie dabei von Barbara Klijewska vom SAD. Inzwischen sind nicht nur vier Personen schon die gesamten zwei Jahre dabei. Der Gruppe gehören mittlerweile dauerhaft etwa 14 Mitglieder an.

Alltag zum Training nutzen

Den Alltag mit seinen vielfältigen Handhabungen als Trainingsmöglichkeit für den Körper nutzen, dies war und ist die Intension des Kurses »Bewegung im Alter«. Denn, wie Professor Dr. Ingo Froböse von der Sportuniversität Köln oft zitiert wird, der Alltag biete vielfache Bewegungs- und Trainingsmöglichkeiten. »Ältere Menschen sollten das für sich nutzen. Bewegung hilft gegen Alterung«, sagt auch Olga Neumann, Die Sportmedizinerin arbeitet auch in ihrem Verein, dem TV Lemgo, mit einem Trainingsprogramm.

Beeindruckende Lebensfreude

Diplom-Psychologe Martin Bröker, Geschäftsführer des SAD Lippe, hatte jetzt nach zwei erfolgreichen Jahren, sozusagen zum zweiten Geburtstag, den Vorsitzenden des TV Lemgo, Herbert Fischer sowie den Geschäftsführer des Vereins, Patrik Busse, eingeladen. Er wies dabei darauf hin, dass der SAD mit dem Angebot ein Pilotprojekt gestartet hat, dass damals auch vom Landessportbund finanziell gefördert wurde. »Aus der damaligen Kooperation ist inzwischen eine gute Zusammenarbeit geworden. Der TV Lemgo bietet jetzt auch in dem von uns geführten Hanse-Haus in der Lemgoer Echternstraße ebenfalls Kurse für ältere Menschen an«, so Bröker. Herbert Fischer zeigte sich beeindruckt von der Lebensfreude, mit der die Teilnehmer bei der Sache sind. Er sieht auch für seinen Verein Möglichkeiten, ältere Menschen mit weiteren Angeboten in Bewegung zu halten.

Der Kursus im Kalletal richtet sich an Männer und Frauen ab 60 Jahren, die in den vergangenen Jahren körperlich eher inaktiv waren und sprichwörtlich aus der Übung gekommen sind. Aber er richtet sich auch an Menschen mit Demenz. Denn Sport helfe auch hier, das Leben leichter zu machen. »Unser Ziel ist es, dass die älteren Menschen ihren Alltag zum Training für ihre Muskulatur und ihren Geist nutzen«, ergänzte Olga Neumann.

Ausdauer und Beweglichkeit

Der Kursus findet immer dienstags von 11 bis 12 Uhr in den Räumen des Beratungszentrums des SAD in Hohenhausen statt. Es bedarf keiner extra Sportkleidung, die Übungen werden in der normalen Straßenbekleidung durchgeführt. Im Training werden typische Alltagssituationen und Alltagstätigkeiten bewusst gemacht und es wird gezeigt, wie mehr Bewegung durch Trainingsmöglichkeiten in den Alltag kommt. Im Kursus werden Kraft und Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination verbessert. Durch die Teilnahme werden die Bewegungsgewohnheiten geändert. Das Training macht Spaß weil in der Gruppe trainiert wird. Weil für viele der Teilnehmer es auch ein fester Termin für Geselligkeit geworden ist, schließt jede Stunde mit einem Lied. Anmeldungen: 05264/9229 oder 05264/6574460.