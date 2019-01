500 Euro konnte Dolores Schneider, zweite Vorsitzende des Tierschutzvereins von Willi K. Schirrmacher, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Lippischen Heimatbundes, entgegennehmen. Dem Lippischen Heimatbund ist der Tier- und Umweltschutz in Lippe ein großes Anliegen. Durch den Nachlass von Frieda Lind in den 1990er Jahren ist es möglich, neben dem Tierschutzpreis, der alle drei Jahre in Lippe ausgeschrieben wird, eine jährliche Spende für den hiesigen Tierschutz zu leisten.

Unterstützung für herrenlose Tiere

Ende 2018 ging die Spende nun an den Franziskushof im Kalletal, um die Versorgung der vielen herrenlosen Hunde, Katzen und Kleintiere zu unterstützen.

»Über diese Spende freuen wir uns sehr«, so Dolores Schneider. »Wir können diese Unterstützung gut gebrauchen. Durch einen jahrelangen Renovierungsstau liegen viele Projekte an, zum Beispiel die Reparatur der Zäune. Auch für Futter und Tierarztkosten wird immer Geld benötigt«, führte Dolores Schneider weiter aus.

Praktischer Tierschutz

»Die Tierheime- und Tierschutzvereine in Lippe leisten extrem viel für den praktischen Tierschutz«, so Willi K. Schirrmacher, und wir freuen uns, diese Arbeit immer mal wieder mit einer Spende unterstützen zu können.«

In den vergangenen Jahren wurden, so heißt es in der Mitteilung des Lippischen Heimatbundes, mit der Tierschutzspende unter anderem bereits Einrichtungen wie das Tierheim Detmold, die Adlerwarte in Berlebeck, die Tierhilfe Lippe und schließlich auch der Tierschutzverein »Katzen in Not e.V.« bedacht.