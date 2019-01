»Die Dörfer stärken, der Gemeinde dienen« – das hatten Sie im Wahlkampf versprochen. Wie haben Sie diesen Slogan seitdem mit Inhalt gefüllt?

Mario Hecker: Den Slogan haben Rat und Verwaltung gemeinsam mit Leben gefüllt. Wir haben es auch bei kontroversen Diskussionen immer geschafft, gemeinsam den Knoten zum Wohl der Gemeinde durchzuschlagen.

Was ist in den einzelnen Dörfern passiert?

Hecker: Wir haben in alle Dörfer investiert. Besonders viel allerdings in Hohenhausen als Zentralort. Zu den Projekten hier gehören unter anderem die Aufwertung des Marktplatzes und Mühlendamms, der zu einem Ort der Begegnung umgebaut wurde. Wir haben gerade das für uns bislang sehr kostenintensive Haus Hohenhauser Straße 31 an ein junges Unternehmen verkauft. Wir haben eine große Fläche unterhalb des Jugendzentrums verkauft, wo sich »Mittendrin im Kalletal« vergrößern wird. Der Kreis Lippe hat die Salzhalle am neuen Standort unseres neuen Bauhofs gebaut. Die Gaststätte »Lippischer Hof« ist in neue Hände gekommen. Dort können junge Leute arbeiten, die den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Das Dach der Feuerwache wurde saniert, die Löschgruppe hat ein Tanklöschfahrzeug bekommen. Ähnliches ist auch in den anderen Dörfern geschehen

.

Auch bei den Schulen in Hohenhausen ist viel geschehen…

Hecker: Wir haben die Zweifachsporthalle energetisch saniert und sind jetzt dabei, die Dreifach-Sporthalle mit 1,8 Millionen Fördermittel des Bundes entsprechend zu sanieren. Wir haben den Kunstrasenplatz mit 90 Prozent Fördermitteln gebaut. Wir bauen momentan das Schulzentrum um, wo jetzt im Februar ein Teilabriss ansteht. Wir haben das Programm »Gute Schule« mit der Digitalisierung umgesetzt.

Hohenhausen ist Standort der Fachhochschule des Mittelstands geworden. Wie profitiert Kalletal davon?

Hecker: Die Fachhochschule ist für uns ein sehr starker Partner. Sie unterstützt uns zum Beispiel dabei, wenn wir die Nachhaltigkeit der von uns beantragten Fördermittel nachweisen müssen.

Die Hohenhauser Straße ist zwar nicht ihre Baustelle. Ist ihnen bekannt, wann die Arbeiten endlich fertig sind?

Hecker: Durch den Streit zwischen Straßen.NRW und der Baufirma ist es leider zu erheblichen Verzögerungen gekommen. Die Bauarbeiten werden sicher auch noch im nächsten Jahr andauern.

Gibt es ein Projekt, auf das Sie besonders stolz sind, beziehungsweise das besonders wichtig für die Dörfer ist?

Hecker: Das sind die Investitionen in unsere Schulen in Langenholzhausen, Hohenhausen und Bavenhausen. Davon wird Kalletal langfristig erheblich profitieren.

Kalletal ist in der Haushaltssicherung. Ist es da richtig, so viel auszugeben? Sollte man nicht lieber sparen?

Hecker: Das wäre auch eine Variante, aus unserer Sicht aber keine gute. Rat und Verwaltung prüfen immer, wie sich unsere Gemeinde entwickeln soll und wo wir früher oder später ohnehin investieren müssen. Außerdem prüfen wir die Unterhaltungskosten. Weil wir in der Haushaltssicherung sind, profitieren wir von hohen Fördersätzen. Wir sind jetzt an einem Punkt, an dem wir in die Entschuldung kommen können. Rat und Verwaltung haben gemeinsam Weichen gestellt, Projekte sind angestoßen und werden umgesetzt.

Es fällt auf, dass die Gemeinde Kalletal, oft sehr erfolgreich Fördermittel beantragt. Sind Sie da besonders pfiffig?

Hecker: Ich versuche, meine Arbeitszeit effektiv zu nutzen. Ich verzichte zum Beispiel auf Firmenbesuche, nur um dort Smalltalk zu machen. Wir machen einmal im Jahr das Kalletaler Unternehmer-Frühstück. Die Unternehmen können mich auch sonst jederzeit ansprechen. Meine Aufgabe als Bürgermeister ist es vor allem, mich um die Entwicklung der Gemeinde zu kümmern und die Gemeinde voran zu bringen. Dazu gehört es, nach entsprechenden Förderprogrammen zu suchen und Anträge vorzubereiten.

Sie besuchen aber trotzdem regelmäßig die Veranstaltungen der Kalletaler Vereine …

Hecker: Zu den Vereinen gehe ich sehr gerne. Mit ist der direkte Kontakt zu den Menschen sehr wichtig. Und für die Menschen ist es wichtig, mit ihren Sorgen und Ideen wahrgenommen zu werden, auch wenn die Verwaltung nicht alle Wünsche erfüllen kann.

Gibt es Fördermittel, die Kalletal ganz besonders weiterbringen?

Hecker: Für den dörflichen Zusammenhalt war der Fördertopf »Soziale Dorfentwicklung« mit 75.000 Euro extrem wichtig. Damit haben wir unter anderem den Senioren-Informationsdienst oder die zukünftige Dorf-App auf den Weg gebracht.

Was ist sonst noch geschehen?

Hecker: Vielen Menschen in den Dörfern ist bewusst geworden, dass es sich lohnt, sich einzusetzen und zu engagieren. Zum Beispiel hat sich der Heimat- und Verkehrsverein in Varenholz-Stemmen stark für alles eingesetzt, was rund um die Weserfähre geschehen ist. Sehr viel passiert zur Zeit in Erder. Lüdenhausen lebt von seiner starken Vereinsarbeit. Asendorf will einen Wanderweg gestalten. Ähnliches spürt man auch in anderen Dörfern.

Ist die Windkraft noch ein Streitthema?

Hecker: Für Kalletal war in 2018 die Genehmigung des Flächennutzungsplanes von enormer Bedeutung, damit wurde Rechtssicherheit erlangt, die Möglichkeit der Errichtung von Windkraftanlagen konzentriert und eine Verspargelung vermieden – schließlich lagen zu dem Zeitpunkt, als ich die Leitung des Bauamtes übernommen habe, bereits weit über 50 Bauanträge für Anlagen im gesamten Gemeindegebiet vor – eine »Altlast« die es auch planerisch zu regeln galt.

Was ist in diesem Jahr noch geplant?

Hecker: Ziel ist der Haushaltsausgleich. Der ist nach dem Haushaltssicherungskonzept für 2021 vorgesehen. Wenn nichts Außergewöhnliches passiert, werden wir das auch hinbekommen. In diesem Jahr wollen wir die Projekte umsetzen, die Rat und Gemeinde angestoßen haben. Wir werden, so weit ich das entscheiden kann, keine neuen Projekte mit sehr hohen Investitionskosten auf den Weg bringen.

Wie weit ist der Breitband-Ausbau in der Gemeinde?

Hecker: Im Gewerbegebiet Echternhagen hat der Ausbau schon vor drei Jahren stattgefunden. Die Telekom hat viele Bereiche in Eigenregie ausgebaut. Es gibt noch einige weiße Flecken. Kalletal profitiert hier von den Fördermitteln, die der Kreis für den Breitbandausbau eingeworben hat. Weil wir noch in der Haushaltssicherung sind, fällt für uns der Eigenanteil weg.

Auch im Rathaus schreitet die Digitalisierung voran…

Hecker: Unser Ziel ist das papierlose Büro. Momentan sind wir damit beschäftigt, die Bauakten aller Gebäude digitalisieren zu lassen. Der Rat wird darüber entscheiden, ob wir den Bürgern die von uns nicht mehr benötigten Hausakten zur Verfügung stellen. Die Papierwelt in unserer Verwaltung gehört bald fast vollständig der Vergangenheit an.

2020 ist Kommunalwahl. Treten Sie wieder als Bürgermeister an?

Hecker: Mit geht es nicht um das Amt. Ich möchte erst einmal die angestoßenen Projekte weiter fortführen. Ich wünsche mir, dass sich Kalletal weiter entwickelt und dass die Leute weiterhin erkennen, dass sich Zusammenhalt auszahlt. Ich freue mich, dass wir gemeinsam gezeigt haben: Kalletal kann mehr, als sich streiten. Ich bin guter Dinge, dass dieser faire Umgang miteinander bestehen bleibt. Und ob ich bei der nächsten Bürgermeisterwahl wieder antrete oder nicht – entscheide ich, wenn sich diese Frage tatsächlich stellt. Das berufliche Leben ist oft nicht planbar, das hat die Vergangenheit gezeigt.