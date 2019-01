Kalletal (WB). Die Gemeinde Kalletal und die anderen lippischen Kommunen setzen auf Elektromobilität. In der Bürgermeisterkonferenz haben Bürgermeister Mario Hecker und seine Amtskollegen die Zuwendungsbescheide des Bundes offiziell erhalten.

Elektromobilität ist ein wichtiger Baustein für klimafreundliche und schadstoffarme Mobilität im Kreis Lippe. Gerade bei kommunalen Fuhrparken spielt deshalb die Frage, ob E-Fahrzeuge angeschafft werden sollen, eine große Rolle.

Geld für 13 neue E-Autos

Der Kreis Lippe hat erfolgreich eine Förderung für die Beschaffung von 13 Elektrofahrzeugen und für die Bereitstellung und den Aufbau der Ladeinfrastruktur für Kreisverwaltung und lippischen Kommunen beantragt. Die Zuwendungsbescheide des Bundes sind vor wenigen Tagen symbolisch im Rahmen der regelmäßigen Bürgermeisterkonferenz übergeben worden.

Von den 16 Städten und Gemeinden werden zwölf Kommunen und der Kreis Lippe Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur bis Mitte 2020 beschaffen. Die Gesamtkosten liegen bei rund 400.000 Euro, der Bund gibt mit einer Förderquote von 50 Prozent 200.000 Euro dazu. Landrat Dr. Axel Lehmann: »Der Einsatz von Elektromobilität bei kommunalen Fahrzeugen bietet den Kommunen die Möglichkeit, mit dem eigenen Fuhrpark einen Beitrag zu emissionsarmer und nachhaltiger Mobilität zu leisten. Darüber hinaus können die Kommunen sowie der Kreis Lippe hier mit gutem Beispiel vorangehen.«

Masterplan Klimaschutz

So entstand aus dem Masterplan »100 Prozent Klimaschutz« die Idee zur Förderung der Elektromobilität. Die Nationale Klimaschutzinitiative stellt Mittel bereit, um die kommunalen Fuhrparke auf elektrisch betriebene Fahrzeuge umzustellen. Die Antragstellung der lippischen Kommunen koordinierte hierbei Emna Moumeni, Mobilitätsmanagerin beim Kreis Lippe. Mit Erfolg. Die Förderung komme dem Grundgedanken des Masterplans »Gemeinsam für ein Klima mit Zukunft« entgegen, so der Landrat. Aus der Bilanzierung der Treibhausgasemissionen im Zuge des Masterplans »100 Prozent Klimaschutz« zeige sich, dass in Lippe pro Einwohner und Jahr rund 7,7 Tonnen Treibhausgas ausgestoßen werden. Treibhausgasemissionen durch Mobilität machen nach der CO2- Bilanz des Kreises Lippe ein Drittel der Emissionen aus. Daher ist ein entscheidender Ansatzpunkt, mittelfristig Treibhausgase zu reduzieren.

Klimaschutzinitiative

Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative initiiert und fördert das Bundesumweltministerium seit 2008 zahlreiche Projekte, die einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen leisten. Ihre Programme und Projekte decken ein breites Spektrum an Klimaschutzaktivitäten ab: Von der Entwicklung langfristiger Strategien bis hin zu konkreten Hilfestellungen und investiven Fördermaßnahmen. Die Nationale Klimaschutzinitiative trägt zu einer Verankerung des Klimaschutzes vor Ort bei. Verbraucher sollen ebenso wie Unternehmen, Kommunen oder Bildungseinrichtungen davon profitieren..