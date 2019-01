Von Hannah Gebhard

Kalletal (WB). Bei der Kinderprunksitzung der SG Kalldorf ging es hoch her: Ein Prinzenpaar, eine fleißige Garde, besondere Showtänze und mitreißende Musikauftritte sorgten für einen gelungenen Auftakt der diesjährigen Karnevals-Session.

Kunterbunt und lustig ging es am Sonntag im voll besetzten Saal in der »Lippischen Rose« in Langenholzhausen zu: Besonders begrüßt wurde das Kinderprinzenpaar Prinz Patric I. (Bortel) und Prinzessin Sophia I. (Engelhardt). Gemeinsamm mit dem Elferrat und der Prinzengarde eröffneten die beiden das Showprogramm der bunten Veranstaltung. Und das war voll mit tänzerischen Highlights: Die Kinderprinzengarde hatte sich mit viel Begeisterung für den Garde- und Showtanz vorbereitet.

Foto: Hannah Gebhard

Sketche und Büttenreden

Ebenfalls zu sehen waren die Minimäuse. Der jüngste karnevalistische Nachwuchs zeigte einen Regenbogen-Tanz. Verdienten Applaus bekamen ebenfalls die Happy Dancers, die zu Liedern von Michael Jackson tanzten. Abgerundet wurde der Nachmittag mit lustigen Sketchen, Büttenreden und mitreißenden Playback-Musikauftritten.

Wie in jedem Jahr gab es ein Prinzenspiel, bei dem Prinz Torsten III. und Prinzessin Nicole I. gegen das Kinderprinzenpaar im Lieder-Raten antraten. Doch die Großen hatten keine Chance: Bereits nach kurzer Zeit stand das Kinderprinzenpaar als Gewinner des Spiels fest.

Lob vom Sitzungspräsidenten

Sitzungspräsident Jannik Tolkemitt führte souverän durch das Programm. Hinter der Bühne sorgten Franzi Tolkemitt, Gela Laskowski und Pepe Pischczan vom Elferrat für einen reibungslosen Ablauf. Zum Finale der Karnevals-Veranstaltung kamen alle Akteure auf die Bühne. »Ihr habt das alle klasse gemacht«, lobte Sitzungspräsident Jannik Tolkemitt.