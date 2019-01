Die Feuerwehr rückt unter Atemschutz vor, um den brennenden Stapel Holz in Kalldorf zu löschen. Foto: Feuerwehr

Kalletal (WB). In der Nacht von Montag auf Dienstag gegen o.40 Uhr haben nach Polizeiangaben unbekannte Täter ein Holzlager in der Straße »Auf der Hütte« angezündet. Der Brand sei dann auf ein Fenster eines angrenzenden Stalles übergesprungen und dieses zerstört. Nach Polizeischätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.