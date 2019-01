Von Reiner Toppmöller

Kalletal (WB). Der Ortsverband der Landfrauen in Varenholz-Stemmen hat seine Auflösung beschlossen. In der Jahreshauptversammlung konnte kein neuer Vorstand gefunden werden. Einen Zusammenschluss mit Hohenhausen lehnten die Frauen mit überwältigender Mehrheit ab. Nur fünf der 40 Anwesenden stimmten dafür.

Unter Tränen nahm die letzte Vorsitzende, Annegret Eickenjäger, das Ergebnis der Abstimmung entgegen und sagte zum Schluss: »Wir haben alles versucht, wir waren ein gutes Team. Aber es hat sich niemand gefunden, der die Arbeit im Vorstand weitermachen will.« Extra zur Sitzung waren Kreisgeschäftsführerin Lisa Warder und Dorothee Voß vom Kreisvorstand gekommen, um doch noch eine Wende herbei zu führen. Doch auch der Hinweis der Kreisgeschäftsführerin, es brauche nur drei Frauen, die die Verantwortung übernehmen, und das wiederholte Angebot von Dorothee Voß, dass eine Kooperation mit Hohenhausen möglich sei, brachten keine Lösung.

Keine Lösung nach Unterbrechung

Nach einer Unterbrechung der Sitzung verließen fünf Frauen den Raum, um sich über eine halbe Stunde zu beraten. Ergebnis: Andrea Mannetter wäre bereit gewesen, den Ortsverband weiterzuführen, alle anderen sagten aber ab. Damit verliert der Landfrauenverband eine starke Bastion an der Weser. Ein deutliches Zeichen auch dafür, dass besonders die Dörfer Erder, Varenholz und Stemmen vom demografischen Wandel überdurchschnittlich betroffen sind. Jüngere oder gar junge Frauen suchte man auf den Sitzungen in den vergangenen Jahren vergeblich.

Mit dem Ortsverband in Varenholz-Stemmen löst sich eine Gruppe auf, die eine der ältesten des Kreislandfrauenverbandes ist. Entstanden ist der Verband als landwirtschaftlicher Hausfrauenverein Ende des 19. Jahrhunderts. Im Dritten Reich wurde er im Jahr 1934 aufgelöst und gründete sich als Kreislandfrauenverband im Jahr 1948 neu. Im Kalletal gehörte der Verein in Varenholz-Stemmen, wie der in Hohenhausen, zu den ersten Ortsverbänden. Die Hohenhauser Frauen feierten daher 2018 ihr 70-jähriges Bestehen.

Keine neuen aktiven Mitglieder

In Varenholz hatte zuletzt der alte Vorstand als Notvorstand die Geschäfte geführt. Mit verschiedenen, auch neuen Veranstaltungen, hofften die Verantwortlichen, neue aktive Mitglieder zu gewinnen. Doch das blieb erfolglos.

Ob der Beschluss des Kreisverbandes, der Vorstandsmitglieder nur noch bis zum 67. Lebensjahr zulässt, richtig war, wurde heftig diskutiert vor dem Hintergrund, dass die Menschen heute älter werden und oft bis ins hohe Alter fit sind.

Auch im Ortsverband in Kalletal-Stemmen, wo die Landfrauen aktuell 63 Mitglieder haben, sind auch die meisten Mitglieder bereits weit über diese Altersgrenze hinaus.