Kalletal (WB). Auf der Eisfläche liegen bereits schwere Äste, dicke Stein und Erdklumpen. Ein Zeichen dafür, dass die Tragfähigkeit des Eises an den Kiesteichen in Varenholz von Unvorsichtigen bereits getestet wurde. Die Firma Eggersmann warnt vor dem Betreten.

Unabhängig davon, dass das Betreten der Anlage verboten und dies durch entsprechende Schilder auch gekennzeichnet ist, möchte die Firma Eggersmann dringend vor dem Betreten der Eisflächen warnen. »Kiesteiche sind nicht nur sehr tief, sondern auch unberechenbar. Sie haben immer auch tief liegende Quellen in sich, deren Wasser immer deutlich über Null Grad ist. Das führt zu unterschiedlich dicken Eisflächen«, sagt Michael Eggersmann, Betreiber der Kiesanlage und Vorsitzender des Heimatvereins. »Vor allem Kinder und Jugendliche sehen die Gefahr nicht. Besonders gefährlich wird es jetzt zum Wochenende, da hat der Wetterdienst Tauwetter und mildere Temperaturen vorhersagt.«

Schon nach wenigen Minuten lebensgefährliche Unterkühlung

Das Einbrechen in einen zugefrorenen See ist eine lebensgefährliche Situation und bringt den Körper schnell an seine Belastungsgrenzen. Nach wenigen Minuten können Schock und Unterkühlung zum Tode führen. Auswertungen von Unfällen haben ergeben: Nur etwa 60 Prozent der Eingebrochenen überleben die ersten 15 Minuten. Im Kieswerk wird derzeit witterungsbedingt nicht gearbeitet. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass ein Unglücksfall nicht sofort bemerkt würde.