Von Reiner Toppmöller

Kalletal (WB). Der nächste Traditionsverein, nach den Landfrauen in Stemmen verabschiedet sich aus dem Vereinsleben im Kalletal. In Bentorf ist es nach dem Gartenverein schon der zweite, der aufgrund einer überalterten Mitgliederschaft und eines Mangels an Vorstandsmitgliedern aufgeben muss.

Das bleibt möglicherweise auch nicht ohne Folgen für die Vereinsgemeinschaft, die alle zwei Jahre das Dorffest ausrichtet. In den ersten 35 Jahren des 1896 gegründeten Vereins, wurde jährlich, das heißt, immer wenn die Ziegler kamen oder in die Fremde gingen, ein Fest gefeiert. Später feierte man nur noch das 50., 75. und 95. Vereinsbestehen. Die letzte große Fest war die Feier zum 120-jährigen Bestehen vor drei Jahren im Rahmen des großen Dorffestes.

Letztes Fest zum 50-jährigen Bestehen

Schon damals, gleich nach dem Fest kam die Frage auf, ob es in zwei Jahren noch zu einer Jubiläumsveranstaltung der Dorfgemeinschaft in Bentorf kommen würde. Zwar wurde das Jubiläumsfest zum 50-jährigen Bestehen der Dorfgemeinschaft 2018 noch gefeiert, aber klein und ohne Festumzug. Jürgen Voges, der erste Vorsitzende der Bentorfer Vereinsgemeinschaft, sagte damals: »Der sonst sehr aktive Gartenverein ist nicht mehr da. Was in Zukunft mit den beiden Zieglervereinen wird, muss man abwarten.«

Jetzt wurde daraus Realität. Der Bentorfer Zieglerverein, der im Jahr 1988 seinen Namen von »Zieglerverein« in »Ziegler- und Arbeiterverein Bentorf« änderte, ist Geschichte.

Emotionale Diskussion

Nach einer emotionalen Diskussion der 20 anwesenden Mitglieder und der wiederholten Ankündigung der bisherigen Vorstandsmitglieder um Mario Voges, nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung zu stehen, wurde in der Mitgliederversammlung abgestimmt. Mit 15 Ja-, 2 Nein- und 3 Enthaltungsstimmen wurde die Auflösung beschlossen.

Mario Voges sagte abschließend noch, dass alle Mitglieder jetzt über ein Jahr Zeit gehabt hätten, etwas zu ändern. Doch bis zur Sitzung am Samstag, gab es keine Vorschläge. In der Vereinsgemeinschaft Bentorf verbleiben jetzt noch die AWO Ortsgruppe, der Museumsverein, die Löschgruppe der Freiwilligen Feuerwehr und der Zieglerverein Harkemissen.