Der Abriss von nicht mehr benötigten Gebäudeteilen der Gemeinschaftsschule in Hohenhausen hat begonnen. Am Mittwoch hat der Bagger seine Arbeit aufgenommen. Foto: Joachim Burek

Von Joachim Burek

Kalletal (WB), Die Bagger sind angerollt. Die PCB-Sanierung der belasteten Gebäude am Schulzentrum ist am Mittwoch in die zweite Phase gegangen. Bis Ende März soll nun ein Teil der alten, nicht mehr benötigten Gebäude abgerissen werden. Ab Juni wird mit dem Wiederaufbau der entkernten Gebäude und dem Neubau des Verwaltungstraktes begonnen.