Von Reiner Toppmöller

Denn noch vor wenigen Wochen stand die Karnevalsabteilung der SG Kalldorf nicht nur ohne Prinzenpaar, sondern auch ohne diesen Abend da. Denn eigentlich sollte die Halle ja saniert werden. Da ist es allen Beteiligten nicht hoch genug anzurechnen, was für ein Programm sie in der kurzen Zeit auf die Beine gestellt haben.

Souveräner Sitzungspräsident

Michael Grüttemeier führte erstmals souverän durch das Programm, das sich im Auftritt der Gruppe »Exxes« mit der Samba-Combo »Samba For Ya« aus Bad Oeynhausen am Ende zu einem fulminanten Abend steigerte – sieht man einmal von dem »Mickie Krause«-Double-Auftritt ab.

Strahlendes Prinzenpaar

Es gab ein strahlendes Prinzenpaar, Torsten III. und Nicole I., das sich nach eigenen Aussagen nicht als Retter des diesjährigen Karnevals sieht, und einen Bürgermeister, der bei der Schlüsselübergabe seine prominenten Gäste zu einem »Schluck« auf die Bühne bittet. Da stieß dann der Landtagsabgeordnete Jürgen Berghahn (SPD) mit der »Berliner Luft« an, die Bundestagsabgeordnete Kerstin Vieregge (CDU) trank einen Düsseldorfer »Killepitsch« und der stellvertretende Landrat, Kurt Kalkreuter (SPD) musste den »Kalletaler Schluck« probieren, während der Bürgermeister dem »Lippischen Schützen« den Zylinder abdrehte, um dann dem Prinzenpaar davon einzuschenken.

Bauchredner Egbert Brede eröffnete die Show-Auftritte als »Ette und Lilly«. Ein wirklich gelungener und professioneller Einstieg in den Abend, der besser nicht hätte klappen können. Besonders der Flirt seiner Puppe mit dem Bürgermeister und seine Parodie mit den beiden menschlichen »Puppen« Ex-Prinz Thomas Wiesner und Karnevalsurgestein Birgit Sturhahn kamen sehr gut an.

Wolfgang Petry-Double

Prunksitzung in Kalledonien Fotostrecke

Foto: Reiner Toppmöller

Gleich danach folgte Wolfgang Engel als Wolfgang Petry-Double. Die Stimmung im Saal stieg. »Wolle Petry«-Songs sind immer ein Garant für gute Laune. Auch »Mr. Wow« lieferte nach einem eher stolprigen Start eine wirbelnde und vom Publikum begeistert aufgenommene Show ab. Er wirbelte nicht nur Diabolos über die Bühne, sondern begeisterte auch mit seinem Break-Dance.

Dann der eigene Nachwuchs: die »Kalle-Queens« mit ihrem ersten großen Auftritt. Da erwächst toller Nachwuchs aus den ehemaligen Kindertanzgruppen und zeigt mit einem gekonnten »Harry Potter«-Auftritt, was in den kommenden Jahren noch zu erwarten ist.

Prinzengarde tanzt

Während die Prinzengarde in diesem Jahr, vermutlich wegen der Terminenge, nur ihren Gardetanz ablegte, zeigten die Ehemaligen was noch alles in ihnen steckt. Unterstützt von der Samba-Combo »Samba For Ya« holten die Damen den Brasilianischen Karneval auf die Bühne in Hohenhausen. Das ging derartig ab, dass es keinen mehr auf den Stühlen hielt. Ein toller und überraschender Auftritt zum 25-Jährigen Jubiläum der Prunksitzung in der Turnhalle in Hohenhausen. Alles wäre so schön gewesen, wär da nicht zum Schluss dieser Auftritt von Wolfgang Engel als »Mickie Krause« gewesen. Insbesondere die banalen und anzüglichen Texte der Songs seines Auftritts kamen nicht so gut an. So ging es eher verhalten in das traditionelle Finale. Die Prunksitzung im nächsten Jahr wird aber definitiv nicht in der Turnhalle stattfinden. Die Renovierungsarbeiten sollen jetzt im Sommer starten. Für die Karnevalisten geht es jetzt erst einmal am 2. März ab 14 Uhr mit dem Festumzug in Kalldorf weiter.