Kalletals Bürgermeister Mario Hecker heißt Ärztin Britta Bittscheidt in Langenholzhausen willkommen. Im Mai wird sie eine Hausarztpraxis in der Alten Schule eröffnen. Foto: Joachim Burek

Von Jochim Burek

Kalletal (WB). Acht Jahre lang war Langenholzhausen ohne einen niedergelassenen praktischen Arzt. Im Mai wird diese Lücke in der ärztlichen Versorgung in dem Kalletaler Ortsteil wieder geschlossen.

Christa Bittscheidt, bisher angestellte Ärztin in einer Varenholzer Praxis, macht sich selbstständig und wird sich dann in Langenholzhausen als Hausärztin niederlassen. Bürgermeister Mario Hecker und Vertreter des Rates stellten die 46-jährige Medizinerin gestern der Öffentlichkeit vor. Gleichzeitig lüfteten sie auch das Geheimnis, wo die neue Praxis eröffnet wird: in der Alten Schule in er Straße Am Osterkamp. Die Offene Ganztagsbetreuung der Grundschule Langenholzhausen (OGS), die dort untergebracht ist, wird bis zu den Sommerferien in die Gebäude der Grundschule umziehen, teilten Schulleiter Harald Hengstler und DRK-Chef Herbert Dahle für den Betreiber der OGS mit. Der Umzug soll bis zu den Sommerferien erfolgen.