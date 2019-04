Nach dem Ortstermin tagen die beiden Fraktionen gemeinsam im Gasthaus Rieke-Schulte in Bavenhausen, um das weitere Vorgehen in dieser Angelegenheit abzustimmen.

Kalletal (WB). Die SPD-Fraktionen aus Kalletal und Lemgo wollen sich gemeinsam für den Radweg-Lückenschluss an der B238 in Höhe Huxol und Luhe einsetzen. Die Fraktionen haben nach einer Ortsbesichtigung im Gasthaus Rieke-Schulte in Bavenhausen getagt.