Die verschiedenen Kreativangebote und Ausflüge für Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahre waren schnell ausgebucht. Die Kinder konnten aus 16 Angeboten und Ausflügen wählen. Zu den kreativen Veranstaltungen gehörten das Eierfärben, das Basteln von Papierhasen, Leuchthühnern und Filzblumenketten. Außerdem wurde gemalt, gezeichnet, experimentiert und mit Holz gearbeitet. Bei den Ausflügen standen ein Besuch der Bäckerei Mühlenbernd, das 3D-Minigolf in Bad Oeynhausen, das Hallenbad in Lemgo, eine Schatzsuche in Hohenhausen, ein Kinobesuch und ein Besuch der Bowlingbahn in Rinteln auf dem Programm. Weitere Angebote wie das Backen von Ostereierkeksen rundeten das Programm ab.

Schon jetzt werden Ideen für die kommenden Sommer- und Herbstferienspiele gesammelt. Wer sich als Veranstalter an den Sommerferienspielen beteiligen möchte, kann sich unter der Telefonnummer 05264/656062 im Jugendzentrum melden. Egal ob sportliche Aktivitäten, Kreatives, Ausflüge oder Besichtigungen – die Mitarbeiter, Kinder und Jugendlichen sind für alle Angebote offen. Die Sommerferienspiele beginnen am Montag, 15. Juli, und enden am Freitag, 2. August.

In den Herbstferien beginnen die Spiele am Montag, 14. Oktober, und enden dann am Freitag, 18 Oktober.

Die Ferienspiele des KJK e.V. werden durch Zuschüsse der Gemeinde Kalletal, von Kalletaler Firmen und dem Kreis Lippe im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplans unterstützt.