Im gesamten Kreis Lippe gibt es viele wunderschöne Gärten. Einige von ihnen können auch in diesem Jahr wieder von anderen Gartenfreunden besichtigt werden. Zum Saisonstart öffnen an diesem Sonntag vier Gärten in Leopoldshöhe.

Kalletal (WB). Am kommenden Sonntag beginnt die Saison der offenen Gärten in Lippe. Diese kleinen Paradiese zeigen sich in schönster Junipracht, und die Gärtnerinnen und Gärtner freuen sich über Besucher. Gärten aus Kalletal sind in diesem Jahr allerdings nicht dabei.

Den Anfang machen vier Gärten in Leopoldshöhe. Der Garten Asemissen, ein großer Bauernpark, zeigt einen Teich mit Insel, Graswege, Stauden und viele Sorten von Rosen. Er hat an diesem Sonntag, 2. Juni, von 12 bis 18 Uhr geöffnet und ist im Ortsteil Asemissen, Bolhöferweg 51a, zu finden.

Englischer Landschaftsgarten

Die Familie von Dallwitz öffnet den englischen Landschaftsgarten aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts mit See und altem Baumbestand, der zum Gut Eckendorf gehört. Er kann ebenfalls am Sonntag von 10 bis 17 Uhr besucht werden und ist an der Bielefelder Straße 222 zu finden.

Ein großer, vielfältiger Garten kann im Ortsteil Greste, Grester Straße 234, besucht werden. Die Familie Käthner öffnet ihre naturnahe Anlage mit vielen spannenden Ecken zum Entdecken und Ausruhen. Der Garten ist von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Der Garten Wagner ist ein Garten im Industriegebiet, vielfältig gestaltet und bepflanzt. Er ist von 11 bis 17 Uhr geöffnet und am Schuckenteichweg 17a zu finden.

In Dörentrup öffnet der Garten Weege im Ortsteil Schwelentrup, Hofweg 8, am Sonntag seine Pforte. Der ländlich gelegene Garten mit Teich und Rosen, Gemüse und Hühnern kann von 11 bis 18 Uhr besucht werden.

Einige Gärten in der Nähe

In der Gemeinde Kalletal können in diesem Jahr keine Gärten besucht werden. Eine Auswahl der offenen Gärten in der Nähe:

Der Garten von Anke Hördemann in Bad Salzuflen , Retzerheide 9, erwartet am Samstag, 8. Juni, von 12 bis 18 Uhr die Besucher. Dieser parkähnliche Garten ist ein Hektar groß mit Rhododendren unter alten Bäumen, Schattenstauden, Wildrosen, geschnittenen Hecken, Teich, Teepavillon, Obstwiese und Hühnern.

Am Sonntag, 9. Juni, kann in Lage der Garten von Stefan Schmidt, Görlitzer Ring 29, besucht werden (10 bis 18 Uhr). Dieser naturnahe Garten in der Werreaue hat einen alten Baumbestand, einen kleinen Nutzgarten, eine Obstwiese, Strauch- und Ramblerrosen, Teich, Hühner und Bienen.

Ebenfalls am Sonntag, 9. Juli, lädt das Ehepaar Kröker, Büllinghausen 6, Lemgo zur Besichtigung seines 4500 Quadratmeter großen Gartens im gemischten Stil am Rande von Hörstmar ein (12 bis 18 Uhr). Ein Pavillon, ein Teehaus und andere lauschige Plätzchen, ein Brunnen und eine naturbelassene wilde Ecke gehören hier zu den Besonderheiten.

Areal am Feldrand

Am Sonntag, 30. Juni, von 13 bis 18 Uhr ist in Bad Salzuflen der Garten von Regina Arendt, Alte Dorfstraße 19b, geöffnet. Das 4000 Quadratmeter große Areal liegt direkt am Feldrand, hat eine Teichanlage, Staudenrabatten, Schattengarten, Trockenmauern, alten und neueren Baumbestand und diverse Sitzplätze.

Ebenfalls am Sonntag, 30. Juni, lädt der Garten der Topehlen-Schule der Stiftung Eben-Ezer in Lemgo zum Besuch ein (11 bis 18 Uhr): Dieser barrierefreie, 2000 Quadratmeter große Schulgarten hat unterschiedlichen Themenecken: Färber-, Nasch- und Kräutergarten, Hochbeete, Beeren- und Obstgehölze, Märchenplätze, Teich, Lehmofen, Bienen, Feuerstelle und Kunstobjekte.

Am Sonntag, 7. Juli, von 11 bis 17 Uhr geht es in Lemgo weiter mit zehn Gärten des Kleingartenvereins Vogelsang. Die Gartenanlage liegt idyllisch am Hang des Spiegelberges, wenige Minuten von der Lemgoer Innenstadt entfernt, direkt am »englischen Sportplatz« Zehn Gärten sind geöffnet.

Die Gärten sind für Besucher gekennzeichnet.