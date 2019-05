Von Joachim Burek

Kalletal (WB). Das neue Schild vor der Alten Schule, das Bürgermeister Mario Hecker am Mittwochmittag enthüllt hat, hat Symbolcharakter. Die Aufschrift »Dorf Pluspunkt Langenholzhausen« bringt es auf den Punkt. Am Osterkamp entsteht ein neues Kompetenzzentrum.

Den Anfang dazu hat die Allgemeinmedizinerin Christa Bittscheidt gemacht, die in der Alten Schule zur feierlichen Eröffnung ihrer Hausarztpraxis eingeladen hatte. Am 1. August wird Petra Noltensmeier auf der gleichen Etage in der Alten Schule mit einer Praxis unter anderem mit dem Schwerpunkt Lernförderung starten. »Weitere Räumlichkeiten für einen weiteren Mieter sind noch in dem Gebäudekomplex frei. Eine Praxis für Physiotherapie ist denkbar«, sagte der Bürgermeister.

Feierstunde in neuen Praxisräumen

In einer Feierstunde hatte die Kalletaler Ärztin am Mittwochmittag den Bürgermeister, Vertreter von Verwaltung, Rat und aus der Gemeinde, vom Kreis Lippe, sowie Kollegen, Familie, Freunde und die Architektin Wera Binder aus Lemgo willkommen geheißen. »Ich freue mich über die zahlreichen Gäste und auf Langenholzhausen. Bereits am Dienstag haben wir den Praxisbetrieb mit der Behandlung erster Patienten begonnen«, berichtete sie.

Bei einem Rundgang stellte sie den Gästen die neuen Praxisräume und ihr Team vor. Künftig werden sie Beate Scourse und Petra Kallweit als Medizinische Fachangestellte und Doris Meißner als gelernte Pharmazeutisch-Technische Angestellte unterstützen. Die Praxis selbst verfügt auf 159 Quadratmetern über einen modern eingerichteten Empfangsraum mit Anmeldetresen, einen Warteraum mit Blick ins Grüne, zwei Behandlungsräume, ein Labor, ein EKG-Zimmer und einen Personal-/Aufenthaltsraum sowie sanitäre Anlagen.

Ein besonderer Tag für die Gemeinde

»Der heutige Tag ist ein besonderer für die Gemeinde«, freute sich Bürgermeister Hecker in seiner Ansprache. Der Erfolg, wieder eine Hausarztpraxis nach Langenholzhausen holen zu können, habe viele Väter. Dank gelte unter anderem dem Rat, der das Projekt mit seinem Antrag angestoßen habe, der OGS und dem Roten Kreuz als Trägerverein für den schnellen Umzug in die Grundschule. Darüber hinaus sei der Kassenärztlichen Vereinigung zu danken, die Kalletal im Sommer 2018 in den vordringlichen Bedarf bei der Hausarztversorgung genommen habe und nach den Gesprächen mit Christa Bittscheidt im Januar 2019 ihre Zusage gegeben habe.

»Da wir von der KV die Auflage hatten, dass bereits zum 31. Mai erste Patienten in der neuen Praxis behandelt werden müssten, ging dann alles ganz schnell«, bilanzierte der Bürgermeister. Nach dem Umzug der OGS habe im April der Umbau der Alten Schule begonnen. Dabei hätten Bauamt, Bauhof, die Architektin Wera Binder, Hausmeister und alle Beteiligten zum raschen Gelingen beigetragen, lobte Hecker.