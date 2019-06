Von Reiner Toppmöller

»Man weiss bald gar nicht mehr, für wen man das alles macht«, sagt die Vorsitzende Cornelia Rehse am Sonntagmorgen auch ein wenig resignierend. Um nicht alles so komprimiert an einem Tag stattfinden zu lassen, hatten sich die Verantwortlich dazu entschlossen, den Samstag etwas zu entzerren.

So stand am Samstag neben dem Dorfabend mit Zauberer und der Disco eben nur der Heuhaufen für die Kleinen auf dem Programm. Der Heuhaufen, daran erinnern sich selbst noch die Großen, war schon zu ihrer Zeit die Kinderattraktion. Darin können die Kleinen nach Süßigkeiten suchen. Das führte dazu, dass eben auch nur Eltern mit ihren Kindern gekommen waren. Der einsetzende Regen tat sein übriges.

Dorfpokal ausgespielt

Am Sonntag startete dann der Dorfpokal: eine Aktion, die sonst die Menschen samstags auf den Platz geholt hat. Auch dabei, so Cornelia Rehse, sei es in diesem Jahr schwierig gewesen, die Mannschaften zusammen zu bekommen. Immerhin reichte es noch für fünf kleine Gruppen. Das Wetter zeigt sich von der besten Seite und der Wettbewerb der Korbballerinnen am Rande sorgte sicher auch noch für den einen oder anderen Gast mehr, sonst hätte es ähnlich leer ausgesehen wie am Samstag.

Gewonnen hat den Pokal die Gruppe »SoLaWi«. Auf den zweiten Platz kam die CDU vor der Feuerwehr. Platz vier belegte die Tischtennis-Gruppe vor der SPD auf Platz fünf Schlusslicht wurde die Gruppe vom FCU. Den Abschluss macht dann der Pfingstmontag mit dem Abschlussfrühstück um 10 Uhr.