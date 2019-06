Nun geht er ins Rennen um den Preis der Preise für freiwilliges Engagement. Ausgezeichnet wurde der Heimatverein für das herausragende Engagement im Bereich der vorbildlichen Stärkung des Zusammenhaltes aller Genrationen im Dorf.

Der besondere Einsatz für die modellhafte Entwicklung eines neuen Weges des Zusammenkommens und des Engagements und die damit verbundene Gestaltung der Attraktivität des Dorflebens erfährt durch die Nominierung eine weitere hochrangige Anerkennung. Chance auf bis zu 10.000 Euro Preisgeld, heißt es in einer Mitteilung des Netzwerkes.

Online-Abstimmung

Der Heimatverein Bavenhausen hat jetzt die Chance bei der feierlichen Preisverleihung des Deutschen Engagementpreises zum Internationalen Tag des Ehrenamts am 5. Dezember 2019 in Berlin geehrt zu werden. Auf die Gewinner der fünf Kategorien Chancen schaffen, Leben bewahren, Generationen verbinden, Grenzen überwinden und Demokratie stärken warten Preisgelder in Höhe von je 5000 Euro.

Eine Experten-Jury bestimmt die Preisträgerinnen und Preisträger dieser Kategorien. Über den mit 10.000 Euro dotierten Publikumspreis stimmen die Bürger vom 12. September bis 24. Oktober online ab.

Projekt Dorf-VHS

Die Aktiven des Heimatvereins Bavenhausen haben im Mai 2018 in Kooperation mit der Volks-hochschule Detmold-Lemgo AöR eine ehrenamtlich getragene »Dorf-Hochschule« an den Start gebracht, die neue Wege des Zusammenkommens und des Engagements entwickelt und das Dorfleben attraktiver gestaltet.

In der Pilotphase haben die Initiatoren drei Angebote auf den Weg gebracht: Kinder und Jugendliche konnten den Einsatz verschiedener Werkzeuge erlernen, es gab Kochkurse unter dem Titel »Klimafreundliche Topfgucker« und einen Strumpf-Strickkurs für jede Altersgruppe. Zwischenzeitlich wurde das Programm erweitert: Nunmehr gibt es zukünftig auch einen Tanzkurs, Historisches zum Wahrzeichen Bavenhausens, der Windmühle, unter dem Titel »Mahle, Mühle, male …«, den Plattdeutsch-Kurs »Kür mol wedder Platt« und konzentrative Wahrnehmung für Kinder im Programmpunkt »Ohne Augen durch den Tag«.

Die Nachbarn initiierten außerdem das inklusive Bildungsprojekt »UN-konventionell« und in Zusammenarbeit mit dem der örtlichen Naturparkschule Grundschule Am Teimer und dem Kindergarten »Am Hellbach« den DORFPlan, einen Plangestaltungsprozess zur Förderung des Zusammenhaltes der Dorfgemeinschaft.