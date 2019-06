Kreisbrandmeisterpokal der Jugendfeuerwehren: Wie stark der Druck auf die Feuerwehrschläuche stellen diese Teilnehmer der Dörentruper Jugendfeuerwehr an einer der Parcours-Stationen des Wettbewerbs in Kalldorf fest. Foto: Reiner Toppmöller

Von Reiner Toppmöller

Dazu trafen sich am Samstag 37 Gruppen aus dem Kreisgebiet und zwei Jugendfeuerwehren aus Vlotho. Zum 45. Mal ermittelten die Nachwuchs-Blauröcke in acht Spielen ihren Sieger.

Wettbewerbsgelände bei Meyra

Zum Wettbewerb hatte die Firma Meyra ihr Gelände zur Verfügung gestellt. Hier konnten nicht nur die zahlreichen Fahrzeuge abgestellt werden, hier konnten auch zwei Spiele ausgeführt und die Infrastruktur des Unternehmens genutzt werden. Auf der firmeneigenen Teststrecke, konnten die jungen Teilnehmer in einem Wettbewerb so auch erfahren wie viel Geschick man auch als Mensch mit Handicap aufbringen muss, um mit einem elektrisch betriebenen Rollstuhl umgehen zu können. Am Gerätehaus der Löschgruppe wurde ein Wasserangriff geübt, auf der Wiese oberhalb Kalldorfs am Spielplatz, musste ein Rohrmännchen zusammen gebaut werden und unten an der Kalle war ebenfalls Geschick beim Balancieren gefragt. Rund fünf Kilometer musste die Gruppen so durch das Dorf ablaufen und zeigen, dass sie zur Teamarbeit fähig sind. Gestartet wurde um 11 Uhr im Beisein prominenter Gäste wie des stellvertretenden Landrates Kurt Kalkreuter und von Bürgermeister Mario Hecker.

Prominente Gäste

Der stellvertretende Kreisbrandmeister Manfred Behrnes war ebenfalls dabei wie die Kreisjugendwartin Heike Lalk. Die Bundestagsabgeordnete Kerstin Vieregge ließ es sich nach dem Besuch des Soldatentages in Augustdorf ebenfalls nicht nehmen vorbei zu schauen. Kreisbrandmeister Karl-Heinz Brakemeier kam zur Siegerehrung am Nachmittag. Sieger der diesjährigen Ausscheidung unter den Jugendfeuerwehren wurde die Jugendfeuerwehr Lothe aus der Nähe von Brakelsiek. Auf den Plätzen zwei und drei landeten schließlich die Gruppen aus Leopoldshöhe/Helpup und Detmold Mitte.

Punkte und Platzierungen

1. Schieder Schwalenberg-Lothe (152 Punkte).2. Detmold-Mitte (148)«3. Leopoldshöhe I + Helpup (138)4. Extertal I (124)5. Lage Heiden (113)6. Schieder Schwalenberg – Schieder/Brakelsiek (113 ) 7. Kalletal-Hohenhausen II (107)8. Kalletal-Bentorf, Talle (107)9. Dörentrup I (105)10. Detmold Süd (100)11. Blomberg Kernstadt und Cappel (97) 12. Lügde Rischenau II (93)13. Extertal II (89)14. Schlangen I (89)15. Vlotho II (87) 16. Barntrup (86).17. Horn-Bad Meinberg (83)18. Kalletal-Lüdenhausen (81)19. Oerlinghausen I (75)20. Schieder Schwalenberg Wöbbel (73)21. Kalletal-Hohenhausen I (73)22. Lügde-Wörmketal (72 )23. Lügde-Rischenau I (72 )24. Oerlinghausen II (70)25. Schieder Schwalenberg-Schwalenberg (70)26. Dörentrup II (66 ) 27. Lemgo I (66)28. Kalletal Erder I (66)29. Schlangen II (64) 30. Lothe II (63)31. Lage Kernstadt (63 )32. Lügde Kernstadt I (61)33. Vlotho I (55) 34. Lage-Kachtenhausen (52)35. Kalletal-Langenholzhausen (51)36.Kalletal-Bavenhausen (44)37.Lügde Kernstadt II (25)38. Schlangen III (23)