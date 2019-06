Von Reiner Toppmöller

Trotz der belastenden Aussagen seiner Schwägerin, der ermittelnden Polizeibeamten und einiger Nachbarn, die den Angeklagten auf einem Überwachungsvideo erkannt haben wollen, sah das Schöffengericht unter Leitung von Richter Karsten Niemeyer keine eindeutige Beweislage.

»Das Beweismittel-Video ist nicht so, dass es einwandfrei als Beweismittel dienen kann. Die Person darauf ist nicht eindeutig erkennbar«, sagte der Vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung. Zudem sei die Hauptbelastungszeugin wie auch die anderen Zeugen möglicherweise durch das Verhalten der Polizei voreingenommen gewesen. Außerdem habe auch eine Untersuchung des Videos durch das LKA ergeben, dass man selbst dort das Gangbild der gefilmten Person nicht eindeutig identifizieren konnte, fügte der Richter noch hinzu.

Überwachungsvideo vorgeführt

Vorweg gegangen war eine vierstündige Sitzung zur Beweisaufnahme, bei der die Familienangehörigen, die Putzfrau des Angeklagten und die ermittelnden Polizeibeamten aussagen mussten.

Dem Angeklagten wurde vorgeworfen, in der Nacht zum 22. Januar 2019 auf dem Hof seines Bruders in Kalldorf mit Hilfe von Brandbeschleunigern einen Holzunterstand angezündet zu haben, der sich an der Hauswand des Hauptgebäudes befand. Die Flammen hatten bereits auf Teile des Gebäudes übergegriffen, als die Feuerwehr durch ihr schnelles Eingreifen ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhinderte.

Als Hauptbeweis für den Vorwurf gegen den Angeklagten lag ein Überwachungsvideo vor, das auch in der Beweisaufnahme noch einmal gezeigt wurde. Darauf war eine männliche Person zu sehen die kurz vor dem Aufflammen des Holzstapels den Hof mit einer Plastiktüte betrat und kurze Zeit später ohne wieder verließ.

Vier Feuer in sechs Monaten

Der unmittelbare Zusammenhang sei zwar zu erkennen, die Person aber nicht eindeutig, argumentierte auch der Verteidiger des Angeklagten, Dr. Detlev Otto Binder aus Bielefeld. Er forderte für den Fall der Verurteilung sogar ein humangeometrisches Gutachten, um zu beweisen, dass sein Mandant unschuldig sei. Auch habe die Polizei bei ihren Ermittlungen die Ehefrau des Angeklagten nicht befragt, die ihm ein mögliches Alibi hätte gegeben können.

Der Bruder des Angeklagten machte von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. Seine Frau gab auf entsprechende Nachfragen des Gerichtes aber deutlich zu verstehen, dass sie ihren Schwager erkannt haben will. Auch sei die Serie der Brandstiftungen auf ihrem Hof in Kalldorf (vier in sechs Monaten) seit seiner Verhaftung im Januar abgerissen.

Ein vor Ort anwesender psychiatrischer Gutachter sagte, dass beim Angeklagten aus seiner Sicht keine Störungen vorlägen, die die Merkmale eines krankhaften Brandstifters trügen.

Angeklagter schweigt

Für Staatsanwalt Alexander Görlitz war die Sache nach der Befragung der Zeugen klar. Er stützte sein Plädoyer auf die belastenden Aussagen der Nachbarn und der Schwägerin. Zudem, so der Staatsanwalt, hätte man Ortskenntnis haben müssen, um an den Stapel zu kommen. Belastend für den Angeklagten seien auch die Brände in seinem persönlichen Umfeld, von dem eine Zeugin berichtete. Erschwerend käme noch die Vorstrafe wegen Brandstiftung hinzu, so der Staatsanwalt, der deshalb vier Jahre ohne Bewährung gefordert hatte.

Auf Anraten seines Anwalts machte der Angeklagte außer zu seiner Person im Laufe der Verhandlung keine Angaben zur Sache.

Nach dem Urteil brach die Schwägerin des Freigesprochenen brach in Tränen aus und musste gestützt werden. Sie hatte in ihren Aussagen schon gesagt, dass sie kaum noch schlafen könne, weil sie Angst habe, dass immer wieder etwas passieren könne.